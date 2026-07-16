Kaolack : Le ministre de l’intérieur, Mouhamadou Makhtar Cissé rend visite aux foyers religieux et sollicite des prières pour un bon hivernage

Le nouveau ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a effectué une visite de courtoisie auprès des foyers religieux de Kaolack. Mouhamadou Makhtar Cissé, cette démarche effectuée au nom du Président de la République et du Gouvernement, s’inscrit dans une volonté de renforcer le dialogue entre les pouvoirs publics et les différentes confessions religieuses, dans un esprit de communion nationale. « Nous sommes là sur instruction du Président de la république et dans le cadre d’une tournée au niveau des grands foyers religieux du pays. Nous avons profité de l’occasion pour solliciter des prières pour un bon hivernage. Qu’il ait beaucoup de pluie mais sans dégâts », tout en saluant la mission de pacificateur et de médiateur social des guides religieux du pays

Concernant la protection des populations contre les tonnerres en cette période d’hivernage, Mouhamadou Makhtar Cissé dit avoir saisi la direction de la protection civile: « La direction était déjà à pied d’œuvre. Pour les bâtiments administratifs et autres, 90% des travaux ont été réalisés. Ce qui reste c’est les bâtiments privés et leurs propriétaires doivent faire le nécessaire et faire les installations qu’il faut pour sécuriser les lieux et éviter les accidents. Je les invite aussi à respecter les normes de construction ».

Mouhamadou Makhtar Cissé a terminé ces propos en invitant les parents à veiller sur leurs enfants en cette période de vacances pour qu’il n’y ait pas de cas de noyage.

Pour rappel, le ministre de l’intérieur a été reçu d’abord par le khalife de Médina Baye, Cheikh Mahi Ibrahima Niass. Il s’est ensuite rendu à Léona Niassène, où il a été accueilli par le khalife Cheikh Ahmed Tidiane Niass et enfin à Léona Kanène chez le Khalife, Serigne Babacar Sy Kane.