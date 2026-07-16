Discours xénophobes au Sénégal : Le CORED met en garde les médias

Dans un communiqué rendu public ce jeudi 16 juillet 2026, le Conseil pour l'Observation des Règles d'Ethique et de Déontologie dans les médias (CORED) adopte une position ferme. L'organe d'autorégulation exige l'arrêt immédiat de la médiatisation des propos stigmatisants envers les étrangers vivant au Sénégal.



Face à la recrudescence des discours de haine, le CORED tire la sonnette d'alarme. L'instance rappelle aux professionnels des médias leur rôle de ne pas être des amplificateurs. Le document souligne que la diffusion de propos xénophobes fragilise gravement le vivre-ensemble au Sénégal. Le CORED pointe également un risque majeur souvent ignoré : ces discours mettent directement en danger la sécurité des Sénégalais vivant à l'étranger par un effet de réciprocité.



Le CORED convoque le cadre légal et professionnel sénégalais :

L'article 18 du Code de la presse : Il impose le respect de la dignité humaine et interdit toute allusion discriminatoire à la nationalité, l'ethnie ou la religion.

La Charte des journalistes (Articles 3 et 10) : Elle bannit l'incitation à la haine et exige la protection des groupes vulnérables.



L'instance d'autorégulation précise que ce communiqué officiel fait office d'avertissement. En cas de récidive, le CORED affirme qu'il n'hésitera pas à saisir son Tribunal des pairs pour sanctionner les manquements.