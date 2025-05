Mbao : Un trafiquant étranger de drogue dure coffré avec de la cocaïne, du crack et 400.000 F en liquide

La Brigade régionale des stupéfiants (BRS) de Dakar a encore frappé fort dans la lutte contre le trafic de drogue dure. À la suite de l’exploitation d’un renseignement opérationnel ciblant un réseau actif à Mbao, les agents ont procédé à l’interpellation d’un individu de nationalité étrangère, lourdement impliqué dans un vaste trafic.



La perquisition menée a permis la saisie d’une quantité inquiétante de substances illicites, notamment :

• 12 boulettes de cocaïne de 17 grammes chacune,

• 11 sachets de crack de 2,5 grammes,

• 200 grammes de cocaïne frelatée coupée avec de la poudre de talk,

• 2 balances électroniques,

• un arsenal complet lié à la transformation et à la distribution de la drogue,

• ainsi qu’une somme de 400.000 francs CFA en numéraire.



Mais ce n’est pas tout. L’enquête a également révélé des éléments constitutifs de blanchiment de capitaux. Le suspect a même tenté de corrompre les agents, ce qui alourdit davantage son dossier.



Il a été placé en garde à vue pour association de malfaiteurs, détention et trafic de drogue dure, blanchiment de capitaux et tentative de corruption. L’enquête suit son cours et pourrait aboutir au démantèlement de l’ensemble du réseau, potentiellement connecté à d’autres zones du territoire.



La BRS de Dakar réaffirme sa détermination à éradiquer les réseaux de trafic de drogue et invite la population à collaborer avec les forces de sécurité via les numéros d’alerte dédiés.