Mbagnick Ndiaye (ancien ministre des sports) "Salif Diallo était un ami et un conseiller spécial..."

En qualité d’ancien ministre des sports et ex ministre des télécommunications, Mbagnick Ndiaye, a eu à fréquenter Salif Diallo durant des années. Présent ce lundi, lors de la cérémonie de levée du corps de Salif Diallo décédé plutôt le même jour, il a salué la mémoire d’un grand homme, "Salif Diallo était un ami et un conseiller spécial..."