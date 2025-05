Mbacké - Le maire Gallo Bâ inaugure une maternité moderne et honore la mémoire d’un dignitaire local : Youssou Babou

La commune de Mbacké a marqué ce samedi une étape majeure dans son développement avec l’inauguration par le maire Gallo Bâ, de la maternité Sokhna Diarra Bousso, affiliée à la Croix-Rouge. Cet établissement doté d’équipements de pointe, vise à améliorer la prise en charge des femmes enceintes et des nouveaux-nés. Une cérémonie riche en symboles, placée sous l’autorité religieuse et politique, a également rendu hommage à Youssouoha Babou, figure emblématique de la localité.



Située dans l’enceinte de la croix rouge, la maternité Sokhna Diarra Bousso dispose de salles spécialisées : hospitalisation, accouchement, néonatologie, ainsi qu’une logistique « de haute facture » pour garantir des soins optimaux. Le maire Gallo Bâ a souligné la mise à disposition d’une ambulance, essentiel pour les urgences. « Toutes les commodités sont réunies pour assurer une excellence médicale », a-t-il déclaré, insistant sur l’impact de cette structure pour les femmes de la région.



Dans un même élan, la place « Youssou Babou » a été inaugurée en mémoire de ce défunt dignitaire connu pour son engagement envers les populations. Gallo Bâ a salué son héritage : « Son combat pour la justice sociale reste un modèle ». L’espace public, symbole de reconnaissance, devrait devenir un lieu de rassemblement culturel et civique.



L’événement s’est déroulé en présence de représentants religieux et politiques de premier plan, dont l’émissaire du Khalife des Mourides et le Khalife de Mbacké Khéwar, Serigne Cheikh Ismaïla Mbacké. La députée Awa Seck et le maire de Baba Garage ont également répondu présent, soulignant l’importance des partenariats territoriaux. Gallo Bâ a exprimé sa gratitude envers l’État pour son soutien financier, crucial pour une commune dont le budget annuel « ne dépasse pas 500 millions ». Sans cet appui, ces réalisations n’auraient pu voir le jour, a-t-il reconnu. Le maire a annoncé une série de projets à venir : réhabilitation du théâtre de verdure, construction d’un abattoir, d’un centre commercial, de la maison de la jeunesse et du poste de santé de Ndiayène. « Mbacké est en chantier », a-t-il martelé, promettant de poursuivre la dynamique de développement infrastructurel. Il ne manquera pas de demander au ministre de la formation professionnelle de terminer les travaux déjà entamés sous sa tutelle au niveau de la commune.



Cette journée marque un pas de plus vers la modernisation de Mbacké, alliant santé, mémoire collective et ambitions futures. Rendez-vous est pris, a martelé Gallo Bâ, pour les prochaines inaugurations, témoins d’une transformation urbaine et sociale en marche.