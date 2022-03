Match Sénégal vs Egypte / Billetterie : Le site Gaindeyi.com pris d’assaut par les supporters, quelques défaillances signalées… La FSF rassure…

Officiellement lancé ce mardi 22 mars, à une dizaine de jours du match de barrages retour entre le Sénégal et l’Égypte (29 mars à 19h00 au Stade Abdoulaye Wade), le site de vente d’e-ticket, gaindeyi.com semblait avoir quelques soucis. Des dysfonctionnements d’ordre technique qui ont été soulignés et déplorés par certains usagers qui s’en sont plaint sur les réseaux sociaux. Sauf que de l’avis de la fédération sénégalaise de football il n'y a pas péril en la demeure, tout fonctionne très bien.



Déployé par la fédération sénégalaise de football (Fsf) en collaboration avec la structure Diotali, spécialisée dans l’intégration de solutions monétiques et informatiques, le site de vente de billets, fraîchement lancé présente quelques failles selon les témoignages recueillis sur les réseaux sociaux dont Twitter dans la soirée du lundi 21 mars, soit quelques heures après la divulgation du site sur les réseaux sociaux.



« Le site n’est pas encore fonctionnel… » ou encore un qui s'étonnait de ne pas pouvoir valider sa commande : « Bizarre je n’arrive pas à finaliser mon achat… » Un autre internaute ira même jusqu'à se demander si la plateforme était réellement sécurisée... « Un site non sécurisé ??? » La divulgation "prématurée" du site aurait donc été à l'origine de ces flottements et complaintes enregistrés sur les réseaux sociaux.



Des interrogations légitimes qui ont trouvé une réponse ce mardi à l'occasion de la cérémonie du lancement officiel du site Gaindeyi.com par la fédération sénégalaise de football et leur partenaire Diotali. En effet, interpellé par Dakaractu sur la fiabilité et la fonctionnalité du site, ils ont rassuré les supporters et précisé qu'en réalité les ventes n'avaient pas encore démarré. « Le site est sécurisé et bien sécurisé. La vente a été officiellement lancée ce mardi 22 mars... C'était impossible de trouver un billet sur le site hier (lundi 21 mars) », s'est justifié Bamba Bâ, responsable à Diotali.



Une explication confortée par Louis Lamotte en qualité de membre du comité exécutif de la Fsf. « La plate-forme a été mise en service aujourd'hui après le feu vert de la FSF... » D'après lui, avec ce système de vente en ligne il y aura moins de cas de fraude.