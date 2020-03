Massalikul Jinaan : Bras de fer entre force de l’ordre et des récalcitrants qui voulaient violer l’interdit.

Massalikul Jinaan, du nom de cette grande mosquée construite non loin de Colobane, a été ce matin le théâtre d’un bras de fer entre policiers et des fidèles venus pour la prière du vendredi. Une prière sur les lieux qui demeurait interdite, à cause de la pandémie (Covid-19).



Les forces de l’ordre ont fait usage de leurs bombes lacrymogènes pour pousser les fidèles déterminés à prier à quitter les lieux. Une vrai course poursuite y a même été enregistrée. Une situation qui sonne telle un refus de suivre la recommandation (ndigueul) du Khalife générale des Mouride, Serigne Mountakha Mbacké qui, à travers son représentant, El Hadj Mbackyou Faye a sommé les fidèles de respecter les consignes données. Des consignes émanant du ministre de l’intérieur qui, à travers un arrêt ministériel a décidé de fermer beaucoup de structures tels que des mosquées pour éviter une propagation de la maladie (coronavirus).