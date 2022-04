Massalikoul Jinaan : Mame Mor Mbaye chante les louanges de Serigne Touba et Cheikh Ibra.

Serigne Touba n’en finit plus de gagner le cœur et l’âme des fidèles. Et ce n’est pas Mame Mor Mbaye qui dira le contraire. Le communicateur connait évidemment bien la confrérie de Bamba et l’histoire du fondateur du mouridisme. Il a rappelé l’histoire en marge de la célébration du Laylatoul Khadr…