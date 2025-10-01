Maroc: un premier groupe de 37 personnes va être jugé après des manifestations inédites de jeunes


Maroc: un premier groupe de 37 personnes va être jugé après des manifestations inédites de jeunes
Un premier groupe de 37 personnes, dont trois placées en détention, sera jugé à Rabat après des manifestations inédites d'un collectif appelé GenZ 212 réclamant des réformes des secteurs publics de santé et éducatif, a indiqué mardi une de leur avocate.

Ces trois derniers jours, plus de 200 manifestants ont été interpellés dans la capitale lors de rassemblements organisés à l'appel de ce groupement de jeunes dont les fondateurs sont inconnus, après leur interdiction et leur dispersion par la police. La plupart des protestataires ont été relâchés, selon l'Association marocaine des droits humains (AMDH).

Mardi soir, de nouvelles manifestations sont prévues dans plusieurs villes dont Rabat.

Sur décision du parquet, "34 personnes seront poursuivies, après avoir été libérées sous caution, et le début de leur procès a été fixé au 7 octobre. Trois autres en détention sont aussi poursuivies" dans une autre procédure, a indiqué à l'AFP Me Souad Brahma qui a dit ne pas connaître pour le moment les chefs d'accusation retenus contre eux.

A Casablanca, le ministère public a soumis une requête pour l'ouverture d'une instruction à l'encontre de 18 personnes pour "leur implication présumée dans l'entrave de la circulation" lors d'une manifestation dimanche, a indiqué l'agence marocaine MAP, précisant que six mineurs avaient été déférés devant une instance spécialisée.

Dans un communiqué mardi, la coalition gouvernementale libérale et de centre-droit a affirmé "être à l'écoute et comprendre les revendications sociales" de ces jeunes et "être prête à y répondre de manière positive et responsable".

Le groupement GenZ 212 est apparu récemment via des appels à manifester sur des réseaux sociaux comme Discord.

Il se décrit comme un "espace de discussion" sur "des questions qui concernent tous les citoyens, comme la santé, l'éducation et la lutte contre la corruption", et affirme rejeter "la violence" et agir par "amour de la patrie et du roi" Mohammed VI.

Au Maroc, les inégalités sociales restent un problème majeur avec de fortes disparités régionales et un fossé entre les secteurs public et privé.

Des manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes ces dernières semaines pour dénoncer une dégradation des services publics, après une première protestation à Agadir qui avait suivi l'annonce dans les médias du décès de 8 femmes enceintes admises à l'hôpital public pour des césariennes.
Mercredi 1 Octobre 2025
