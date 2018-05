Mariama Sarr sur les milliardaires de Kaolack : " Je vous invite à investir à Kaolack d'une façon transparente et loyale "

Présidant la cérémonie de lancement du concept " Kaolack Sett Wecc" initié par les populations de la commune de Kaolack, madame le maire, Mariama Sarr, s'est voulue catégorique avec l'ensemble des milliardaires de sa ville qui sont en train ou qui souhaiteraient prendre part à l'effort de développement de leur localité. " Les milliardaires de Kaolack, je les invite à investir dans cette commune, qui nous appartient tous, et à travailler dans cette ville d'une façon loyale et transparente. Kaolack a besoin de moyens logistiques dans le cadre de la gestion des ordures et nous souhaitons être soutenus par ces milliardaires là, ainsi que dans la santé et les autres secteurs. Je dis qu'ils devaient commencer bien avant madame le maire Mariama Sarr, parce que nous avons encore besoin de deux autres centres de santé au niveau de quartiers tels Sarah Nimzatt, Abattoirs Ndagane, Touba Extension, Ndorong etc. Cela permettrait d'élargir l'offre et de lutter efficacement contre les accidents de santé", a-t-elle confié.



"Les coordinateurs et coordinatrices de comités ici présents ont décidé de mettre fin aux agissements de maîtres chanteurs et tout faire pour rendre propre Kaolack. C'est la raison pour laquelle, nous nous sommes réunis pour porter ce concept là qui consiste à nettoyer tous les quartiers de Kaolack dans le cadre d'une participation citoyenne des populations. Il y a par contre des commerçants politiques à Kaolack qui ont fait tous les partis politiques et des politiciens véreux qui utilisent la commune de Kaolack pour se faire une renommée. Alors ils n'ont qu'à arrêter parce que cela ne va pas marcher", a-t-elle ajouté.



Ainsi, pour une meilleure harmonisation des interventions dans le secteur assainissement, la mairesse de Kaolack de rappeler aux acteurs ses prérogatives. " La réunion qu'on a tenue à la mairie, il y 10 à 15 jours, a fait l'objet d'une fuite et ceci a permis à des gens de faire le tour des quartiers pour dire qu'ils vont faire de l'assainissement. Je rappelle que l'assainissement relève de la commune de Kaolack et des services techniques qui ont en charge cette question. "



Ce qui est une façon pour elle d'inviter les investisseurs (milliardaires) à taper à la porte de la mairie de Kaolack, qui est l'institution municipale habilitée à gérer l'assainissement et toutes les autres compétences transférées.