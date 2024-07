Mariage de Zeyna Ndour - Adama Bèye : « Sama Doom Laa May Sama Xarit » (Badara Gadiaga)

Le chroniqueur de la Tfm dans l’émission Jakarloo s’est présenté comme on pouvait s’y attendre au mariage de la fille de Bouba Ndour. Badara Gadiaga connaît bien le couple qui s’est dit oui pour le meilleur et pour le pire: « Adama Bèye est mon frère de même que Bouba Ndour. Je partage certes des moments avec lui à la Tfm. Mais il mérite que je sois présent à cette journée importante pour sa fille et toute la famille Ndour » a t-il soutenu à nos micro après le passage à la mosquée cet après midi précédent la réception des invités par le couple Bèye.