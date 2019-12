Marche devant le Palais présidentiel : Le débat s'invite à l'hémicycle et divise le parlement sénégalais.

Les parlementaires n’ont pas passé sous silence l'arrestation des activistes Guy Marius Sagna, Babacar Diop et compagnie.

Du côté de la majorité, les députés réclament des sanctions sévères et exemplaires contre ceux qui ont bravé l'interdiction du préfet de Dakar en manifestant devant le palais présidentiel.

"Il faut des sanctions sévères et exemplaires à l'encontre des personnes arrêtées lors de cette marche interdite par l'autorité. Car c'est une première, et il faut sévir vite avec la manière", dixit la parlementaire de la majorité Aïda Sow Diawara.

Au député Songhé Diouf d'inviter le ministre à appliquer des sentences sévères aux activistes, car estime t-il, "cette mobilisation devant le palais pouvait dégénérer et aboutir à l'irréparable comme cela se fait dans les autres pays de la sous région".

Par contre, du côté de l'opposition, les députés dénoncent ce qu'ils considèrent comme une forfaiture. Le député Déthié Fall exige la libération pure et simple des mis en cause.

"Il faut faire disparaître l'arrêté Ousmane Ngom et libérer purement et simplement Guy Marius Sagna, Babacar Diop et compagnie", plaidera le député. Car selon lui, "on a des forces de l'ordre capables d'encadrer une marche sans tambour ni trompette..."