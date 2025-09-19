Marche "Rappel à l’ordre" : Ameth Ndoye fustige le régime et clame un slogan fort contre Sonko

La marche pacifique du mouvement "Rappel à l’ordre" a connu une forte mobilisation cet après-midi. Parmi les participants, le chroniqueur Ameth Ndoye, qui n’a pas mâché ses mots à l’endroit du régime dirigé par Ousmane Sonko.
« Nous ne jetterons jamais un micro. Que personne ne s’acharne sur les médias car la presse est un pilier fondamental dans un pays », a-t-il lancé devant la foule , réaffirmant son attachement à la liberté de la presse.
Dans une envolée verbale reprise en chœur par les manifestants, Ameth Ndoye a scandé : « Bougni melni Ousmane Sonko, Yalla bougni melni Ousmane Sonko, Yalla bou sougnou dome melni Ousmane Sonko ».
