Marche « Noo Lank » : « Le plan du gouvernement a échoué et cet échec ce n’est pas les sénégalais qui doivent le payer » (Amadou Guèye, Président de l’Unis)

‘’Ça suffit de cette augmentation qui est due à l’échec économique du plan de Macky Sall. Le plan a échoué et cet échec, ce ne sont pas les sénégalais qui doivent le payer mais les autorités, elles-mêmes, par un plan d’économie dans le budget de l’Etat’’ a d’emblée martelé le président de l’Union Nationale des Indépendants du Sénégal (UNIS) venu prendre part à la marche contre la hausse du prix de l’électricité. Amadou Guèye confie avoir effectué le déplacement pour manifester son refus et l’opposition du peuple sénégalais d’endosser des charges qu’ils n’ont jamais demandé. L’Unis a rappelé les faits successifs liés à un certain nombre de produits qui ont connu une hausse à cause du resserrement du contrôle douanier, mesure qui selon Amadou Guèye a rendu de plus en plus difficile le coût de la vie au Sénégal. Le leader de l’Unis qui a magnifié la forte mobilisation, a confié qu’il ne résultait pas aux acteurs politiques de faire sortir les gens mais d’exprimer toutes les difficultés que ressentent les citoyens. Il croit que le mouvement va poursuivre sa mobilisation dans les jours qui vont suivre...