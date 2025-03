Mansour Faye : « Pour l’intérêt supérieur de la nation, Diomaye doit se séparer de Sonko et se tourner vers Macky Sall »

« Le Sénégal va mal. Le mal est partout, et l’environnement économique, déjà au plus bas, ne cesse de se dégrader. » Telle est la conviction de l’ancien ministre Mansour Faye, qui a une nouvelle fois vivement critiqué le régime actuel.



Selon lui, « cette situation peu enviable que traverse le Sénégal est de la seule responsabilité de SAS, ce "demi-dieu" qui a sacrifié le pays sur l’autel de ses intérêts inavoués, de son ego surdimensionné et de son complexe... Sans parler de son incompétence, de ses carences et de sa soif de vengeance injustifiée ! », a-t-il souligné.



Aujourd’hui, d’après le maire de Saint-Louis, « la seule alternative qui s’offre à nous est un signal fort de la plus haute autorité, qui doit sortir de sa torpeur et prendre conscience de ses responsabilités. C’est lui que les Sénégalais ont élu, quel que soit le mécanisme qui l’a investi. » Celui qu’il nomme SAS, le "demi-dieu", a échoué, hélas, et ne se relèvera jamais. Ainsi, écrit Mansour Faye, pour l’intérêt supérieur de la nation, « Diomaye doit se séparer de lui et se tourner vers Macky Sall pour qu’il l’épaule et le conseille ! » Car, en 12 ans de pouvoir, « ce dernier a su mettre ce pays sur les rampes de l’émergence », affirme Mansour Faye.



À en croire le maire de l’ancienne capitale sénégalaise, « la sortie ratée de Sonko sur les finances publiques va occasionner des conséquences désastreuses et dévastatrices sur le panier de la ménagère, déjà mal en point..., voire exacerber la précarité du Sénégalais lambda. De plus, la dégradation progressive des notes du Sénégal par les agences de notation risque de sonner le glas d’un pouvoir qui étrangle les populations. Bref, il faut comprendre que cette situation, artificiellement engendrée par l’incurie du pouvoir, limite la marge de manœuvre de l’État pour investir dans des projets sociaux tels que la santé et l’éducation, ou dans des projets d’infrastructures », estime l’ancien ministre.