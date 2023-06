Manifs à Ziguinchor, selon le ministre de l’intérieur : « rien ne permet de dire que les décès ne proviennent pas de balles venant de manifestants »

Au moins cinq personnes sont décédées à Ziguinchor sont lors des Manifestations du mois de juin 2024. Et selon le le ministre de l’intérieur qui répondait aux questions de la presse locale et internationale « il appartient au procureur d’ouvrir ou de faire ouvrir une enquête. » Poursuivant, il fera clairement comprendre à ce stade, rien ne permet de dire avec exactitude qui sont les auteurs de ces morts. Interrogé sur la question de savoir quelle est la version de la police, le ministre de l’intérieur fera comprendre que celle-ci mène l’enquête mais ne peut pas avoir une version à moins qu’elle ne soit mise en cause et obligée d’apporter des éclairages. « rien ne permet de dire que les décès ne proviennent pas de balles venant de manifestants » a-t-il signalé ce jeudi dans les locaux de la primature où une partie du gouvernement repondait aux questions d’actualité.