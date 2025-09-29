Manifestations à Madagascar: au moins 22 morts selon l'ONU, le président renvoie le gouvernement


Manifestations à Madagascar: au moins 22 morts selon l'ONU, le président renvoie le gouvernement
Au moins 22 personnes ont été tuées à Madagascar d'après l'ONU depuis le début jeudi des manifestations ayant embrasé le pays, où le président, face à la poursuite du mouvement, a annoncé lundi le renvoi de son gouvernement.

L'île de l'océan Indien, qui demeure l'un des pays les plus pauvres du monde, a régulièrement connu des émeutes populaires contre les pouvoirs en place depuis son indépendance en 1960. Elles ont notamment abouti en 2009 au départ de l'ex-président Marc Ravalomanana.

"Au moins 22 personnes ont été tuées et plus d'une centaine blessée", a affirmé le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme dans un communiqué diffusé lundi.

"Parmi les victimes figurent des manifestants et des passants tués par des membres des forces de sécurité, mais aussi d'autres tués lors des violences et des pillages généralisés qui ont suivi, perpétrés par des individus et des gangs sans lien avec les manifestants", poursuit le texte du Haut-Commissaire, Volker Türk, qui se dit "choqué" par la "réponse violente des forces de sécurité".

Mobilisés depuis jeudi, des milliers de protestataires sollicités via les réseaux sociaux à travers un mouvement baptisé Gen Z, sont descendus lundi dans les rues de la capitale Antananarivo, a constaté une équipe de l'AFP. Les revendications y dépassent désormais le ras-le-bol initial qui s'exprimait contre les coupures incessantes d'eau et d'électricité.

- Premier ministre historique renvoyé -

Contesté personnellement, le président Andry Rajoelina a annoncé lors d'une allocution solennelle lundi soir "mettre fin aux fonctions" de son  gouvernement, y compris de l'indéboulonnable Christian Ntsay, Premier ministre depuis 2018, quand il avait été nommé par le précédent président.

"En attendant la formation du nouveau gouvernement, ceux qui sont en place assureront l'intérim. Durant les trois prochains jours, nous allons recevoir les propositions de noms de Premier ministre", a ajouté le chef d'Etat, qui avait s'était déjà séparé de son ministre de l'Energie vendredi.

Plus nombreux que lors du dernier rassemblement samedi et pour beaucoup vêtus de noir, les manifestants, partis de l'université d'Antananarivo, ont scandé lundi des chants appelant à la démission du président.

Ancien maire d'Antananarivo, Andry Rajoelina, 51 ans, s'était installé une première fois au pouvoir de 2009 à 2014 à la faveur d'un coup d'Etat faisant suite à un soulèvement populaire. Il s'est ensuite fait élire en 2018 puis réélire en 2023 lors d'un scrutin contesté.

Un des mots d'ordre affichés désormais par la Gen Z via ses canaux est "Rajoelina, dégage" ("Miala Rajoelina").

"A peine sommes nous sortis dans la rue que les forces de l’ordre ont décidé de nous tirer dessus", a accusé lundi auprès de l'AFP un porte-parole de la Gen Z pour expliquer ce durcissement du positionnement du mouvement. Il souhaite conserver l'anonymat par peur de représailles.

- "Balles réelles" -

Le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme mis en cause la "force non-nécessaire" avec laquelle les forces de sécurité sont intervenues en relevant que "certains officiers ont également utilisé des balles réelles".

"Aucun chiffre officiel ne corrobore ce bilan", a démenti le ministère des Affaires étrangères malgache à propos des 22 morts recensés par l'ONU.

Le mouvement Gen Z reprend à son compte le drapeau pirate tiré du manga "One Piece", signe de ralliement vu en Indonésie ou au Népal de mouvements de contestation. Il s'est baptisé en référence à la génération des personnes nées entre la fin des années 1990 et le début des années 2010.

Plusieurs protestataires affichaient lundi des pancartes "On veut vivre, pas survivre", un slogan devenu emblématique du mouvement. Ils s'étaient réunis près de l'université d'Antananarivo où les forces de l'ordre leur barraient l'accès vers le centre ville, a constaté l'AFP.

Après la première manifestation de jeudi, Antananarivo a été livrée à des pillages toute la nuit, sans rencontrer d'opposition des forces de l'ordre. Les domiciles de trois parlementaires proches du pouvoir avaient été incendiés dans la journée.

Outre la capitale, la mobilisation est particulièrement suivie dans le nord, à Antsiranana. Des rassemblements sont signalés à Fianarantsoa (centre du pays), Toliara (sud) Toamasina (est).

Il s'agit des manifestations les plus importantes depuis la période précédent l'élection présidentielle de 2023. Boycotté par l'opposition, le scrutin avait attiré la participation de moins de la moitié des électeurs inscrits.

En dépit de ses richesses naturelles exceptionnelles, Madagascar reste l'un des pays les plus pauvres de la planète et est classé 140e sur 180 pays dans l'indice de perception de la corruption de Transparency International. Près de 75% de la population vivait sous le seuil de pauvreté en 2022, d'après la Banque mondiale.
Autres articles
Lundi 29 Septembre 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Trump publie son plan en 20 points pour Gaza

Trump publie son plan en 20 points pour Gaza - 29/09/2025

Mali: 24 mois de prison requis contre l'ancien Premier ministre Moussa Mara

Mali: 24 mois de prison requis contre l'ancien Premier ministre Moussa Mara - 29/09/2025

Netanyahu s'excuse auprès du Qatar pour les récentes frappes

Netanyahu s'excuse auprès du Qatar pour les récentes frappes - 29/09/2025

Prix Yidan 2025 : Le lauréat, Mamadou Amadou LY, se glorifie d’une victoire pour le Sénégal

Prix Yidan 2025 : Le lauréat, Mamadou Amadou LY, se glorifie d’une victoire pour le Sénégal - 29/09/2025

AFFAIRE MADIAMBAL DIAGNE : L’AFFECTATION DES COMMISSAIRES N’EST PAS UN SIGNE DE RUPTURE ( Colonel de Gendarmerie (er) Doudou Sall )

AFFAIRE MADIAMBAL DIAGNE : L’AFFECTATION DES COMMISSAIRES N’EST PAS UN SIGNE DE RUPTURE ( Colonel de Gendarmerie (er) Doudou Sall ) - 29/09/2025

Kaolack: Un homme décède lors d'une cérémonie funèbre

Kaolack: Un homme décède lors d'une cérémonie funèbre - 29/09/2025

14ᵉ Session de l’AG du Conseil des ministres Africains de l’Eau : Abass Fall alerte sur les défis d’eau et d’assainissement à Dakar

14ᵉ Session de l’AG du Conseil des ministres Africains de l’Eau : Abass Fall alerte sur les défis d’eau et d’assainissement à Dakar - 29/09/2025

Santé: ​L’essentiel à retenir sur le MONKEYPOX en 7 points

Santé: ​L’essentiel à retenir sur le MONKEYPOX en 7 points - 29/09/2025

Thiès - Cours de vacances et distribution de kits scolaires : le mouvement

Thiès - Cours de vacances et distribution de kits scolaires : le mouvement "Masla" accompagne le secteur éducatif - 29/09/2025

Kaolack - Inondations à Thioffack : Les habitants interpellent les autorités étatiques

Kaolack - Inondations à Thioffack : Les habitants interpellent les autorités étatiques - 29/09/2025

[Contribution] Campagne de déguerpissement : et si on voyait plus loin que des tables renversées ?

[Contribution] Campagne de déguerpissement : et si on voyait plus loin que des tables renversées ? - 29/09/2025

Réseau international de téléphones volés démantelé à Dakar : deux Chinois au cœur de l’affaire !

Réseau international de téléphones volés démantelé à Dakar : deux Chinois au cœur de l’affaire ! - 29/09/2025

Opération “Contender 3.0” / Interpol frappe fort au Sénégal : un vaste réseau d’arnaques sentimentales démantelé

Opération “Contender 3.0” / Interpol frappe fort au Sénégal : un vaste réseau d’arnaques sentimentales démantelé - 29/09/2025

Viksit Bharat Run 2025 : l’Inde et le Sénégal unis dans la course vers l’autonomie

Viksit Bharat Run 2025 : l’Inde et le Sénégal unis dans la course vers l’autonomie - 29/09/2025

Thiès - Talla Sylla choisit de s'opposer :

Thiès - Talla Sylla choisit de s'opposer : "Des gens se sont sacrifiés pour ce pays[...]. On ne peut pas accepter d'avoir des dirigeants arrogants!" - 29/09/2025

Le Sénégal et la question de Palestine:

Le Sénégal et la question de Palestine: " le Sénégal considère son soutien à la lutte légitime du peuple palestinien comme un devoir..." ( Mansor CISS) - 28/09/2025

CE QUE LE PARTI SOCIALISTE DOIT FAIRE …

CE QUE LE PARTI SOCIALISTE DOIT FAIRE … - 28/09/2025

Santé : Gran Canaria, nouvelle destination pour le tourisme médical en Afrique de l’Ouest

Santé : Gran Canaria, nouvelle destination pour le tourisme médical en Afrique de l’Ouest - 28/09/2025

GOUDOMP (Sédhiou) : Colère du Dr Abdoulaye Faty (maire de Kolibantang) sur la démarche de la coordination du parti Pastef dans le département de Goudomp

GOUDOMP (Sédhiou) : Colère du Dr Abdoulaye Faty (maire de Kolibantang) sur la démarche de la coordination du parti Pastef dans le département de Goudomp - 28/09/2025

Les journalistes attaqués par le maire Bilal Diatta: le SYNPICS hausse le ton interpelle le ministre de l’Intérieur

Les journalistes attaqués par le maire Bilal Diatta: le SYNPICS hausse le ton interpelle le ministre de l’Intérieur - 28/09/2025

Ndoffane / Scènes de violence après les matchs de football : l'autorité préfectorale suspend les

Ndoffane / Scènes de violence après les matchs de football : l'autorité préfectorale suspend les "navétanes" - 28/09/2025

Un dimanche inspirant… ( Par Ousmane Gandhy Ba. )

Un dimanche inspirant… ( Par Ousmane Gandhy Ba. ) - 28/09/2025

La CJRS dénonce l’attitude « inacceptable » du maire Bilal Diatta envers les journalistes

La CJRS dénonce l’attitude « inacceptable » du maire Bilal Diatta envers les journalistes - 28/09/2025

Record mondial : la Chine inaugure le pont le plus haut du monde

Record mondial : la Chine inaugure le pont le plus haut du monde - 28/09/2025

Nucléaire: l'Iran promet

Nucléaire: l'Iran promet "une réponse ferme et appropriée" après le rétablissement des sanctions - 28/09/2025

KOLDA / Malang Mohamed Baldé (doctorant en droit public) : « la présomption d’innocence face à la menace du populisme des médias… »

KOLDA / Malang Mohamed Baldé (doctorant en droit public) : « la présomption d’innocence face à la menace du populisme des médias… » - 28/09/2025

Frappes en Ukraine: la Russie affirme avoir touché des cibles militaires

Frappes en Ukraine: la Russie affirme avoir touché des cibles militaires - 28/09/2025

Guinguinéo : Un communicateur traditionnel perd la vie dans une collision entre une moto Jakarta et une charrette

Guinguinéo : Un communicateur traditionnel perd la vie dans une collision entre une moto Jakarta et une charrette - 28/09/2025

Thiès / Atelier d'intégration des nouveaux directeurs d'hôpitaux :

Thiès / Atelier d'intégration des nouveaux directeurs d'hôpitaux : "l'approche qualité va être impulsée dans les hôpitaux" (Dr Fallou Niang) - 28/09/2025

Pour une éthique politique : l'urgence des choix justes

Pour une éthique politique : l'urgence des choix justes - 28/09/2025

RSS Syndication