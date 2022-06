Manifestation de Yewwi Askan Wi : Ousmane Sonko défie Macky Sall, sonne l’alerte et engage une mobilisation permanente des militants…

Avec un discours qui aura fait plus de 10 minutes devant plusieurs militants de la coalition Yewwi Askan Wi, Ousmane Sonko a chargé le régime du président Macky Sall.



Non seulement, le patron de Pastef a évoqué la participation exigée de la liste nationale de Yewwi Askan Wi aux prochaines élections législatives, mais également, c’est un membre de la conférence déterminé qui s’est, de plus, exprimé devant la jeunesse sortie assister à cette manifestation populaire à la place de la nation.



« Désormais, c’est œil pour œil, dent pour dent », déclare le patron de Pastef en compagnie des autres membres de la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi.



Après avoir pointé du doigt la gestion par le ministre de l’intérieur des affaires électorales, Ousmane Sonko promet une fin de mandat sans répit au régime de Macky Sall. Il appelle ainsi la jeunesse à une mobilisation permanente à partir de ce jour, à commencer par exiger la participation aux élections pour ensuite presser le pas vers le rendez-vous tant important, de la présidentielle de 2024.