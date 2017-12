Manchester United : City, le budget... Mourinho en colère

En perte de vitesse ces dernières semaines, Manchester United a encore lâché des points ce mardi en Premier League face à Burnley (2-2). Invité à commenter le boulevard pour le titre dont dispose son voisin, Manchester City, le manager des Red Devils, José Mourinho, a envoyé une pique au leader du championnat.

« Vous pensez que l’AC Milan n’est pas aussi grand que nous ? vous pensez que le Real Madrid n’est pas aussi grand que nous ? Pareil pour l’Inter ? Il faut différencier un grand club d’une grande équipe. Manchester City achète des latéraux au prix d'attaquants !, a pesté le Special One en conférence de presse. C’est une chose d'être un grand club et une autre d’être une grande équipe parmi les meilleures du monde. On est dans la deuxième année où on essaye de reconstruire une équipe de football qui n'est pas (actuellement, ndlr) dans les meilleures du monde. » Le Portugais en a profité pour adresser un message à ses dirigeants.

"320 millions d'euros dépensés depuis mon arrivée ? Ce n’est pas assez, ce n’est pas assez. Le prix pour les gros clubs est différent du prix pour les autres. Les gros clubs historiques sont punis sur le marché à cause de leur histoire », a déploré l’ancien coach de l’Inter Milan, comme toujours très fort lorsqu’il s’agit de trouver des responsables après une contre-performance...