Mame Mandiaye Niang (procureur adjoint CPI) : « L’Afrique est l’une des voix les plus critiques de la cour pénale internationale … »

De l’avis du tout nouveau procureur adjoint de la Cour pénale internationale (CPI), Mame Mandiaye Niang, le continent africain malgré un engagement et une forte adhésion dans le traité de Rome, ne se sent pas forcément bien représenté par la CPI. « L’Afrique est l’une des voix les plus critiques de la cour pénale… » Un paradoxe selon M. Niang qui estime que les deux parties ont besoin de trouver le bon équilibre...