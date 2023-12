Mamadou Gueye de l'ex Pastef, président du regroupement national des mareyeurs du Sénégal et ses membres rejoignent le BBY derrière Abdoulaye Dièye

Après moult réflexions, le président du regroupement national des mareyeurs du Sénégal, Mamadou Gueye membre de l'ex parti Pastef a tout bonnement décidé de rallier la coalition BBY. En effet, Mamadou Gueye accompagné d'une forte délégation de mareyeurs a été reçu par le président du mouvement "Siggi Jotna"/BBY, Abdoulaye Dièye. Les représentants des 46 départements du regroupement national des mareyeurs qui compte plus de 100 000 membres ont fait le déplacement avec à leur tête le président Mamadou Gueye pour prendre part à cette rencontre avec le leader de "Siggi Jotna"/BBY. Cet ex membre de Pastef et ces mareyeurs comptent désormais travailler en parfaite collaboration avec Abdoulaye Dieye par ailleurs dg de l'AIBD pour la victoire du candidat Amadou Bâ au soir du 24 février.