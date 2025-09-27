Mali : l'UE exige la libération immédiate d'un diplomate arrêté mi-août


L'Union européenne a réclamé samedi la libération immédiate d'un agent diplomatique arrêté mi-août par les autorités maliennes, en "violation" du droit international selon elle.

Bruxelles ne précise pas la nationalité du diplomate concerné, mais les dates concordantes avec l'arrestation d'un officier de renseignement français affecté à l'ambassade de France à Bamako et enregistré comme tel auprès des autorités.

"L'Union européenne (UE) condamne l'arrestation d'un membre du corps diplomatique à Bamako par les autorités maliennes, rendue publique le jeudi 14 août", a indiqué samedi la cheffe de la diplomatie européenne Kaja Kallas au nom des 27 États membres de l'union dans un communiqué.

"Cette arrestation constitue une violation de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques", at-elle déclaré, car il s'agit d'un agent "dûment accrédité par les autorités maliennes, et titulaire d'une carte diplomatique malienne ne laissant aucun doute sur son statut".

L'Union européenne "appelle à la libération immédiate de cet agent et au plein respect des principes du droit international", a conclu Mme Kallas.

Les autorités maliennes accusent ce diplomate d'avoir pris part à une conspiration contre les institutions menée par "un groupuscule d'éléments marginaux des forces armées de sécurité malienne".

Le ministère français des Affaires étrangères avait à l'époque énoncé des "accusations sans fondement" et demandé la "libération sans délai" de son ressortissant.

En réponse à cette arrestation, Paris a suspendu sa coopération antiterroriste avec Bamako et sommé deux employés de l'ambassade du Mali en France de quitter son territoire, avait informé l'AFP le 19 septembre.

