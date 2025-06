Mali: affrontements entre l'armée et des indépendantistes touareg dans le nord

De violents combats ont opposé vendredi dans le nord du Mali l'armée appuyée par les mercenaires russes d'Africa Corps et les indépendantistes du Front de libération de l'Azawad (FLA), a appris l'AFP auprès des belligérants et de sources locales.



Dans un communiqué, l'état-major malien a reconnu qu'un convoi logistique a essuyé une "embuscade" à l'aube vendredi dans la région de Kidal, après avoir mené une "opération offensive contre un groupe armée terroriste".



L'armée affirme avoir tué des "combattants ennemis" et estime que la situation est "sous contrôle", sans admettre de pertes.



De son côté, Mohamed Elmaouloud, porte-parole du FLA, coalition de groupes indépendantistes, a déclaré à l'AFP: "nos troupes ont mené ce vendredi une action ciblée contre une patrouille de Africa Corps. Nous avons infligé d'importants dégâts matériels et des pertes humaines dans les rangs des ennemis".



Une autre source au sein du FLA a affirmé à l'AFP que "plusieurs mercenaires d'Africa Corps ont été tués".



Au cours de la journée, des images ont été diffusées sur les réseaux sociaux par les indépendantistes du FLA, montrant des corps d'hommes blancs en tenue de combat, ainsi que ce que le FLA présente comme du matériel récupéré lors des affrontements.



Le FLA a reconnu la mort d'un de ses officiers.



L'Azawad est le nom du territoire revendiqué par les indépendantistes dans le nord du Mali. Les groupes armés séparatistes ont perdu le contrôle de plusieurs localités du Nord fin 2023 après une offensive de l'armée malienne qui a culminé par la prise de Kidal, bastion de la revendication indépendantiste et enjeu de souveraineté majeur pour l'Etat central.



Cette attaque intervient une semaine après que Wagner, qui appuyait l'Etat malien depuis 2021, a annoncé la fin de sa mission dans le pays. Ses contingents sont réintégrés au sein de l'Africa Corps, une organisation sous le contrôle direct du ministère de la Défense russe.



"Les combats de ce vendredi ont été féroces. Il y a eu des pertes des deux côtés. Mais il faut attendre encore pour avoir des chiffres définitifs", a indiqué à l'AFP un élu de la région.



Le FLA a été créé en novembre 2024 par la fusion de plusieurs groupes indépendantistes à dominante touareg qui revendiquent le territoire de l'Azawad dans le nord du Mali.



Le Mali est en proie depuis 2012 à une profonde crise sécuritaire nourrie notamment par les violences de groupes affiliés à Al-Qaïda et à l'organisation Etat islamique (EI) et de groupes criminels communautaires. Elle s'ajoute à une grave crise économique.