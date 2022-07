Mali : Les FAMas déjouent une seconde attaque terroriste.

Deux jours après une attaque suicide qui a visé la ville-garnison de Kati aux portes de la capitale Bamako, l'armée malienne a affirmé dimanche avoir "déjoué" une nouvelle attaque contre un camp militaire du centre du pays.



C'est à travers des tweets que les FAMas ont une fois de plus annoncé avoir déjoué "une tentative d'attaque du camp GNM (Garde nationale du Mali) de Sévaré tôt ce dimanche 24 juillet 2022 vers 05h40." Selon l'armée Malienne, "le bilan provisoire fait état d'un terroriste neutralisé, 1PKM et des roquettes ROG-7 récupérés", a assuré l'armée sur ses réseaux sociaux.



C'est le camp de la garde nationale qui a ainsi été attaqué ce dimanche à Sévaré par des terroristes. "Lors de la riposte, nous avons neutralisé un terroriste. La situation est sous contrôle et le ratissage est toujours en cours", a informé l'armée.



Cette attaque intervient deux jours après celle de Kati, au coeur de l'appareil militaire malien, revendiquée par les jihadistes de la Katiba Macina, affiliée à Al-Qaïda...