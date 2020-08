Mali : Des compromis trouvés sur des points, les pourparlers entre le CNSP et la CEDEAO se poursuivent ce lundi.

Le séjour de Goodluck Jonathan et de sa délégation au Mali sera prolongé d’un jour. Les émissaires de la CEDEAO et le CNSP doivent poursuivre les négociations ce lundi 23 août. Après la prise de contact de samedi, les deux parties se sont, une nouvelle fois, retrouvées, au ministère de la Défense et des Anciens combattants ce dimanche 22 août pour des pourparlers qui ont duré presque toute la journée.



Un marathon qui aura permis aux deux parties de trouver un consensus sur certains points, comme le reconnaît le Colonel Major Ismaël Wagué, porte-parole du Comité national pour le salut du peuple. « Les discussions continuent », a-t-il confié aux journalistes après la déclaration du chef de la délégation de la CEDEAO.



« Quand des situations du genre se produisent, nous voyons comment sortir de l’impasse », dira Goodluck Jonathan qui fait allusion au coup d’Etat intervenu au Mali et ses péripéties.