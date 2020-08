Mali : 05 soldats tués dans une attaque terroriste contre l'armée.

Les forces armées maliennes ont fait l’objet d’une attaque complexe selon un compte rendu de leur service en relation avec la presse.



Cet assaut s’est produit ce dimanche 02 août entre Gomacoura et Diabaly, dans le centre du pays, non loin de la frontière avec la Mauritanie.



Selon la même source d’information, le camp des Fama à Gomacoura a été attaqué à l’arme lourde. Ces opérations qualifiées de terroristes par l’armée malienne ont occasionné la mort de 05 soldats et ont fait 05 blessés en plus de véhicules détruits.



Coté assaillants, aucun bilan n’est disponible pour l’heure.



La Katiba Macina du prédicateur Amadou Kouffa lié au Groupe de soutien à l’Islam et aux musulmans est présente dans cette zone.