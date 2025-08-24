Mairie de Dakar : Ngoné Mbengue désignée candidate de Taxawu Senegaal



Dans un communiqué transmis à la rédaction de Dakaractu, la plateforme Taxawu Senegaal a annoncé la désignation de Ngoné Mbengue comme candidate officielle au poste de Maire de la Ville de Dakar.



Selon le communiqué publié ce dimanche 24 août, cette décision est le fruit d’un processus de concertation « ouvert, responsable et serein » mené par les différents membres du mouvement. Taxawu Senegaal salue la « maturité » et le « sens de l’intérêt collectif » dont ont fait preuve l'ensemble des candidats en lice.



Le choix de Ngoné Mbengue, décrit comme consensuel, vise à garantir la continuité et l’unité au sein de la plateforme. « Nous poursuivrons ensemble le travail déjà engagé pour l’intérêt exclusif de Dakar et des Dakarois », souligne le document.



Taxawu Senegaal appelle désormais l’ensemble de ses conseillers et ceux de l’opposition à se mobiliser et à soutenir sa candidate pour diriger la capitale sénégalaise.