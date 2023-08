Mairie Ziguinchor / Conséquence emprisonnement d’Ousmane Sonko : « La loi s’appliquera dans toute sa rigueur » (Mamadou Talla)

Le placement sous mandat de dépôt d’Ousmane Sonko depuis le 31 août 2023 risque d’avoir des répercussions à la mairie de Ziguinchor. En tout cas, tout porte à le croire. Le ministre des Collectivités territoriales, de l’Aménagement et du Développement des Territoires promet que la loi s’appliquera dans toute sa rigueur.







« En tout cas, la loi est là pour être appliquée. Elle sera appliquée et les textes sont bien clairs » répond Mamadou Talla à l’occasion de la 1ère édition du dialogue territorial avec les maires et les présidents des conseils départementaux. Cette première phase de cette première édition a réuni les maires des régions de Dakar, Kaffrine, Matam, Saint-Louis et Ziguinchor. Ousmane Sonko est le maire de Ziguinchor qui risque d’être gérée par une délégation spéciale.