Magal Porokhane 2022 : Le mausolée de Sokhna Mame Diarra Bousso pris d'assaut par les talibés.

À Porokhane, les talibés vont massivement se recueillir au niveau du mausolée de Sokhna Mame Diarra Bousso.



Trouvées au niveau du portail de cet édifice, nos interlocutrices venues de Dakar, Touba, Mbacké, Kaolack etc, ont manifesté leur joie d'avoir fait leurs ziars et prié pour celle qui aura marqué son temps, eu égard à son dévouement et sa soumission à l'endroit de son défunt mari.



Les jeunes filles ont, de leur côté, promis de suivre la voie qu'elle a déjà tracée qui est une sorte de guide pour toutes les musulmanes...