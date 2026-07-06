Magal Darou Khoudoss: Khadim Ba, l’absent le plus présent !


Magal Darou Khoudoss: Khadim Ba, l’absent le plus présent !
C’est dans ce cadre religieux que plusieurs voix se sont élevées pour interpeller les autorités sur son sort. Le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, a été visé par ces appels, les fidèles lui demandant de prendre en considération la dimension humaine et sociale de Khadim Ba, dont les œuvres continuent, selon eux, de bénéficier à de nombreuses communautés religieuses malgré sa détention.
 
En effet, les organisateurs et responsables religieux présents ont saisi l’occasion pour renouveler leur plaidoyer en faveur de sa libération, insistant sur le fait que son incarcération n’a pas interrompu son engagement social. Des soutiens à Khadim Ba auraient d’ailleurs continué d’apporter, en son nom, une aide aux daaras et aux maîtres coraniques impliqués dans l’organisation du Magal, signe pour ses partisans de la constance de son attachement à la cause mouride. Le récital coranique organisé pour l’occasion a également servi de moment de prière pour sa santé, son bien-être et sa sortie de prison.
 
Un appel qui s’inscrit dans un contexte où une forme d’incompréhension gagne du terrain face à ce qui est perçu comme l’inaction du ministre Cheikh Diba, pourtant lui-même proche de la communauté mouride. Une interrogation qui commence à se répandre chez une partie des fidèles.
Autres articles
Lundi 6 Juillet 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
[ Contribution] Créer un parti autour du Président Bassirou Diomaye Faye : une nécessité politique pour la stabilité institutionnelle ?

[ Contribution] Créer un parti autour du Président Bassirou Diomaye Faye : une nécessité politique pour la stabilité institutionnelle ? - 06/07/2026

‎‎VÉLINGARA (Kolda) : Mansour Faye (Maire/Saint-Louis) en campagne agricole invite le duo Diomaye-Sonko à s'occuper des urgences...

‎‎VÉLINGARA (Kolda) : Mansour Faye (Maire/Saint-Louis) en campagne agricole invite le duo Diomaye-Sonko à s'occuper des urgences... - 06/07/2026

Mali: l'armée et l'Africa Corps russe tiennent le camp d'Anéfis, assiégé et bombardé

Mali: l'armée et l'Africa Corps russe tiennent le camp d'Anéfis, assiégé et bombardé - 06/07/2026

Le Hamas dissout ses instances dirigeantes, ce qui change à Gaza

Le Hamas dissout ses instances dirigeantes, ce qui change à Gaza - 06/07/2026

Jusqu'à la dernière seconde ! Le Cap-Vert nous offre la plus belle image du football !

Jusqu'à la dernière seconde ! Le Cap-Vert nous offre la plus belle image du football ! - 06/07/2026

Difficultés rencontrées par les usagers des postes de péage sur l'autoroute reliant Dakar à Thiès : le forum Civil interpelle EIFFAGE

Difficultés rencontrées par les usagers des postes de péage sur l'autoroute reliant Dakar à Thiès : le forum Civil interpelle EIFFAGE - 06/07/2026

Nigeria: des hommes armés tuent au moins neuf fermiers dans le Nord-Ouest (rapport et source locale)

Nigeria: des hommes armés tuent au moins neuf fermiers dans le Nord-Ouest (rapport et source locale) - 06/07/2026

Insultes contre Assimi Goïta et Abdoulaye Maïga: le tiktokeur malien Alassane Diop condamné à un an ferme à Dakar et 5 millions de francs Cfa de dommages et intérêts

Insultes contre Assimi Goïta et Abdoulaye Maïga: le tiktokeur malien Alassane Diop condamné à un an ferme à Dakar et 5 millions de francs Cfa de dommages et intérêts - 06/07/2026

Violences et drogue : l’étudiant M.Mbaye condamné à deux mois de prison ferme pour violences et voies de fait sur sa mère

Violences et drogue : l’étudiant M.Mbaye condamné à deux mois de prison ferme pour violences et voies de fait sur sa mère - 06/07/2026

Touba— coups et blessures volontaires : une dispute autour d’un troupeau finit à coups de gourdin, M. Diop condamné à six mois ferme

Touba— coups et blessures volontaires : une dispute autour d’un troupeau finit à coups de gourdin, M. Diop condamné à six mois ferme - 06/07/2026

Tentative de viol présumée à Mbour : un boulanger de 54 ans piégé par l’enregistrement audio d’une adolescente

Tentative de viol présumée à Mbour : un boulanger de 54 ans piégé par l’enregistrement audio d’une adolescente - 06/07/2026

Audience avec le président de la République: les Maires de la Coalition Diomaye Président dénoncent une tentative de manipulation de l'opinion...

Audience avec le président de la République: les Maires de la Coalition Diomaye Président dénoncent une tentative de manipulation de l'opinion... - 06/07/2026

Trump rencontrera Zelensky et al-Charaa en marge du sommet de l’Otan

Trump rencontrera Zelensky et al-Charaa en marge du sommet de l’Otan - 06/07/2026

La Russie prépare une nouvelle attaque massive, affirme Kiev

La Russie prépare une nouvelle attaque massive, affirme Kiev - 06/07/2026

Centenaire de Cheikh Mohamed Gorgui Guèye « Sangabi » : la communauté Naby Allah célèbre son héritage spirituel

Centenaire de Cheikh Mohamed Gorgui Guèye « Sangabi » : la communauté Naby Allah célèbre son héritage spirituel - 06/07/2026

Retour des Lions : la délégation officielle attendue, ce mardi 7 juillet à Dakar

Retour des Lions : la délégation officielle attendue, ce mardi 7 juillet à Dakar - 05/07/2026

Congrès extraordinaire à Rufisque : le Parti Awalé apporte son soutien à la création d'un grand parti présidentiel

Congrès extraordinaire à Rufisque : le Parti Awalé apporte son soutien à la création d'un grand parti présidentiel - 05/07/2026

Drame en pleine brousse à Barkédji : un père de famille retrouvé mort, des blessures constatées sur son corps

Drame en pleine brousse à Barkédji : un père de famille retrouvé mort, des blessures constatées sur son corps - 05/07/2026

Émancipation et citoyenneté aux Parcelles Assainies : Le pari réussi de Fatou Kiné Diakhaté pour les communautés

Émancipation et citoyenneté aux Parcelles Assainies : Le pari réussi de Fatou Kiné Diakhaté pour les communautés - 05/07/2026

Mendicité des enfants : Le MNJP/AFP prône la création d’une caisse nationale de dons

Mendicité des enfants : Le MNJP/AFP prône la création d’une caisse nationale de dons - 05/07/2026

Le guide suprême iranien absent aux funérailles de son père

Le guide suprême iranien absent aux funérailles de son père - 05/07/2026

Poutine et Trump ont discuté de la guerre en Ukraine par téléphone

Poutine et Trump ont discuté de la guerre en Ukraine par téléphone - 05/07/2026

Édouard Philippe entre dans l’arène présidentielle : « Je suis un enfant de la classe moyenne »

Édouard Philippe entre dans l’arène présidentielle : « Je suis un enfant de la classe moyenne » - 05/07/2026

Réformes constitutionnelles : Mamadou Ibra Kane plaide pour un référendum et appelle à ne pas négliger les urgences économiques

Réformes constitutionnelles : Mamadou Ibra Kane plaide pour un référendum et appelle à ne pas négliger les urgences économiques - 05/07/2026

Saint-Louis : La coalition Diomaye en ordre de bataille, la coordination départementale approuve la création d’un parti.

Saint-Louis : La coalition Diomaye en ordre de bataille, la coordination départementale approuve la création d’un parti. - 05/07/2026

Médina Yoro Foula (Kolda) : « Nous remercions le Président de la République d’avoir déconstruit les préjugés sur notre département... » (Kabir Kane, ancien président des jeunes)

Médina Yoro Foula (Kolda) : « Nous remercions le Président de la République d’avoir déconstruit les préjugés sur notre département... » (Kabir Kane, ancien président des jeunes) - 05/07/2026

Nguinth : un agresseur nocturne viole une femme mariée devant ses enfants mineurs

Nguinth : un agresseur nocturne viole une femme mariée devant ses enfants mineurs - 05/07/2026

Thiès / 5.000 vendeurs squattent les rues au marché central : l'Unacois appelle à la modernisation des marchés

Thiès / 5.000 vendeurs squattent les rues au marché central : l'Unacois appelle à la modernisation des marchés - 05/07/2026

[ Images] Mbind Diogoye : la maison qui aurait inspiré le lion et l’étoile du Sénégal en quête de sauvegarde

[ Images] Mbind Diogoye : la maison qui aurait inspiré le lion et l’étoile du Sénégal en quête de sauvegarde - 05/07/2026

Rencontre des maire avec Diomaye: L’APR accuse la coalition présidentielle d’avoir enrôlé des maires sans leur accord

Rencontre des maire avec Diomaye: L’APR accuse la coalition présidentielle d’avoir enrôlé des maires sans leur accord - 05/07/2026

RSS Syndication