Magal Darou Khoudoss: Khadim Ba, l’absent le plus présent !

C’est dans ce cadre religieux que plusieurs voix se sont élevées pour interpeller les autorités sur son sort. Le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, a été visé par ces appels, les fidèles lui demandant de prendre en considération la dimension humaine et sociale de Khadim Ba, dont les œuvres continuent, selon eux, de bénéficier à de nombreuses communautés religieuses malgré sa détention.



En effet, les organisateurs et responsables religieux présents ont saisi l’occasion pour renouveler leur plaidoyer en faveur de sa libération, insistant sur le fait que son incarcération n’a pas interrompu son engagement social. Des soutiens à Khadim Ba auraient d’ailleurs continué d’apporter, en son nom, une aide aux daaras et aux maîtres coraniques impliqués dans l’organisation du Magal, signe pour ses partisans de la constance de son attachement à la cause mouride. Le récital coranique organisé pour l’occasion a également servi de moment de prière pour sa santé, son bien-être et sa sortie de prison.



Un appel qui s’inscrit dans un contexte où une forme d’incompréhension gagne du terrain face à ce qui est perçu comme l’inaction du ministre Cheikh Diba, pourtant lui-même proche de la communauté mouride. Une interrogation qui commence à se répandre chez une partie des fidèles.