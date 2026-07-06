Difficultés rencontrées par les usagers des postes de péage sur l'autoroute reliant Dakar à Thiès : le forum Civil interpelle EIFFAGE

Dakar à Thiès.

" De nombreux automobilistes, transporteurs et opérateurs économiques constatent que les dispositifs de détection et les capteurs installés sur les voies ne présentent pas le niveau de performance attendu. Cette situation se traduit par une détection insuffisamment rapide de

certains véhicules, un défaut total de détection pour d’autres et des délais excessifs avant l'ouverture des barrières, entraînant la formation de longues files d'attente, particulièrement aux heures de pointe et lors des périodes de forte mobilité", a-t-il fait remarquer.

Avant d'ajouter. " Ces insuffisances techniques ont des conséquences qui dépassent le simple inconfort des

usagers. Elles occasionnent des pertes de temps considérables, une surconsommation de carburant, une augmentation des émissions polluantes, des retards dans le transport des

personnes et des marchandises ainsi qu'une baisse de la productivité des activités économiques. Dans un contexte où la compétitivité du Sénégal dépend également de la qualité de ses

infrastructures de transport, ces lenteurs constituent un frein qu'il convient de corriger sans délai".

Le Forum Civil/ Section de Thiès a rappellé " que le paiement d'un péage implique une obligation de qualité de service. Les usagers sont en droit d'attendre une circulation fluide grâce à des

équipements modernes, performants et adaptés au volume du trafic. En conséquence, le Forum Civil – Section de Thiès demande: une évaluation technique indépendante des performances des dispositifs de détection et des équipements de péage; la modernisation ou le remplacement des équipements dont les performances ne permettent pas d'assurer un passage rapide des véhicules; l'optimisation des délais d'ouverture des barrières afin de réduire significativement les temps d'attente; la publication d'indicateurs de performance relatifs au temps moyen de passage, à la

fluidité du trafic et à la disponibilité des équipements; une communication transparente d'EIFFAGE sur les mesures correctives envisagées, ainsi que sur leur calendrier de mise en œuvre"

" Le Forum Civil – Section de Thiès invite également l'État du Sénégal, les autorités de régulation et les services compétents à exercer pleinement leur mission de contrôle afin de s'assurer que

les obligations de performance prévues dans le contrat de concession sont effectivement respectées et que les intérêts des usagers sont pleinement préservés. Le Forum Civil – Section de Thiès réaffirme son engagement en faveur d'une gestion transparente et performante des infrastructures publiques, dans le respect des droits des citoyens

et de l'intérêt général. Il demeurera vigilant quant aux suites qui seront données à cette interpellation et continuera de porter la voix des usagers confrontés à ces difficultés quotidiennes. Le développement économique du Sénégal exige des infrastructures performantes. Les

usagers ne paient pas uniquement pour emprunter une autoroute ; ils paient également pour bénéficier d'un service fluide, efficace et conforme aux meilleurs standards de qualité", a-t-il conclu.