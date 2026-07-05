Rencontre des maire avec Diomaye: L’APR accuse la coalition présidentielle d’avoir enrôlé des maires sans leur accord

Une nouvelle ligne de fracture est tracée entre l’APR et la Coalition Diomaye Président. Deux jours après la rencontre très médiatisée des maires acquis à la coalition Diomaye Président, l’Alliance Pour la République (APR) constate une mise en scène.







Ce qui met le feu aux poudres, c’est un chiffre des 306. Autant de maires que la coalition présidentielle revendique dans ses rangs. Un total que la Chambre des Élus de l’APR juge invérifiable, faute de toute liste sérieuse capable d’en attester. Pour le parti de l’ancien président Macky Sall, il s’agit d’une majorité de papier, gonflée pour donner le vertige à l’opposition.







Selon l’APR, plusieurs édiles auraient été piégés. En effet, convaincus de répondre à une convocation présidentielle classique, ils se seraient retrouvés, sans l’avoir demandé, érigés en membres fondateurs d’un parti et pressentis comme candidats aux prochaines élections locales. Du jamais-vu, dénonce les Élus de l’APR, qui parle d’une confiscation pure et simple de la représentation territoriale. Par ailleurs, l’APR estime éclaboussée par ce tour de force. Le chef de l’État aurait été, selon elle, instrumentalisé à son insu dans une opération de communication qui le dépasse.







La Chambre des Élus lance ainsi un appel aux maires concernés de briser le silence et de dire publiquement s’ils se reconnaissent, ou non, dans cette liste. Un test grandeur nature qui pourrait, dans les jours à venir, fragiliser ou au contraire conforter les 306 noms avancés par le camp présidentiel.

