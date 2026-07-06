Tentative de viol présumée à Mbour : un boulanger de 54 ans piégé par l’enregistrement audio d’une adolescente

À Mbour, une affaire sensible a été jugée devant le tribunal de grande instance. Selon L’Observateur, un boulanger de 54 ans est poursuivi pour avoir tenté de violer une jeune fille de 17 ans. L’affaire a basculé grâce à un enregistrement audio déclenché discrètement par la victime présumée.


Tentative de viol présumée à Mbour : un boulanger de 54 ans piégé par l’enregistrement audio d’une adolescente
Une après-midi qui vire au cauchemar
 
Les faits se seraient déroulés à la cité Médinatoul Salam de Mbour. D’après L’Observateur, S. Ndiaye, boulanger de 54 ans, aurait profité de l’absence de la mère de famille, K. Socé, pour inviter sa fille, M. Ndiaye, âgée de 17 ans, dans sa chambre.
 
Au départ, l’homme lui aurait remis un billet de 5 000 FCFA en guise de cadeau. Mais après quelques minutes d’échanges, il aurait changé de ton et proposé des rapports sexuels à l’adolescente. Face au refus de la jeune fille, la situation aurait dégénéré.
 
L’adolescente déclenche l’enregistreur de son téléphone
 
Ce que le mis en cause ignorait, selon L’Observateur, c’est que la jeune fille avait déjà déclenché l’enregistreur de son téléphone portable. Elle aurait ainsi capté une partie de la scène sans attirer son attention.
 
La victime présumée aurait également crié pour alerter un colocataire, A. Ngom, qui serait intervenu pour la sortir de cette situation. Ce dernier aurait ensuite informé la mère de la jeune fille, absente pour des raisons familiales.
 
Des aveux en enquête, puis un revirement à la barre
 
Après la plainte déposée au commissariat de Diamaguène, l’enregistrement audio aurait été remis aux enquêteurs. Confronté au document, S. Ndiaye aurait reconnu les faits durant l’enquête, selon le journal. Il aurait même présenté ses excuses à la mère de la victime présumée.
 
Mais devant le tribunal, le prévenu a changé de version. Il a nié les accusations et soutenu que les conditions de détention en garde à vue l’auraient poussé à faire des déclarations défavorables. Il a notamment évoqué des « mauvaises conditions » dans la cellule.
 
Un témoignage qui accable le prévenu
 
À la barre, le colocataire A. Ngom a confirmé avoir retiré la jeune fille de l’emprise du boulanger. Selon son témoignage rapporté par L’Observateur, le mis en cause ne portait qu’un caleçon au moment des faits.
 
S. Ndiaye, lui, a tenté de justifier la remise des 5 000 FCFA en expliquant qu’il voulait simplement aider l’adolescente à s’acheter à manger en l’absence de sa mère.
 
Le parquet requiert deux ans de prison ferme
 
Pour le procureur, les éléments du dossier sont suffisamment graves. Convaincu de la culpabilité du prévenu, il a requis deux ans de prison ferme contre S. Ndiaye.
 
L’affaire est mise en délibéré au mardi 7 juillet 2026, indique L’Observateur. En attendant la décision du tribunal, le dossier continue de susciter l’émoi dans le quartier.
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Lundi 6 Juillet 2026
Dakaractu



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