"Le journaliste et l’homme politique: c'est une double casquette", affirme le journaliste Mamadou Ibra Kane

"Le journaliste et l'homme politique, c'est une double casquette, selon le journaliste auteur de "Troisième Alternance au Sénégal : Mon double regard", Mamadou Ibra Kane, par ailleurs leader du mouvement politique "Demain c'est maintenant".
L'ancien journaliste a rappelé qu'il s'est engagé en politique en février 2023 à travers son mouvement "Demain c'est maintenant". Cet engagement lui a permis, selon lui, de vivre une nouvelle expérience sur le terrain.
« J'ai soutenu un candidat, en la personne de l'ancien Premier ministre Amadou Ba, qui n'a pas remporté l'élection présidentielle mais est arrivé deuxième. J'ai parcouru le pays à ses côtés en tant qu'acteur politique. Mais, en même temps, j'ai été rattrapé par mes vieux réflexes de journaliste. »
Pour Mamadou Ibra Kane, cette expérience méritait d'être restituée dans un livre. « Ce que j'ai vécu sur le terrain, libre à moi d'en faire le récit à travers un ouvrage. Nous sommes en démocratie : chacun est libre d'être d'accord ou non avec mes analyses, de les interpréter dans un sens ou dans un autre. C'est cela qui nourrit le débat démocratique. Il n'est pas interdit à un homme politique d'écrire un livre. Tant qu'il y aura des livres, il y aura des lecteurs », a-t-il conclu.
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