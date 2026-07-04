"Le journaliste et l’homme politique: c'est une double casquette", affirme le journaliste Mamadou Ibra Kane

"Le journaliste et l'homme politique, c'est une double casquette, selon le journaliste auteur de "Troisième Alternance au Sénégal : Mon double regard", Mamadou Ibra Kane, par ailleurs leader du mouvement politique "Demain c'est maintenant".



« C'est un double regard. Mais on ne peut pas rayer d'un trait de plume ou avec une gomme les plus de 25, voire 30 années d'expérience que j'ai acquises dans le domaine du journalisme. Donc, journaliste un jour, journaliste toujours ! C'est une réalité sur laquelle nous devons nous accorder », a-t-il déclaré.

L'ancien journaliste a rappelé qu'il s'est engagé en politique en février 2023 à travers son mouvement "Demain c'est maintenant". Cet engagement lui a permis, selon lui, de vivre une nouvelle expérience sur le terrain.

