[ Images] Mbind Diogoye : la maison qui aurait inspiré le lion et l’étoile du Sénégal en quête de sauvegarde

Une demeure née au XVIIIe siècle
Cette maison de style colonial aurait été bâtie dès 1775 par des commerçants portugais, parmi les premiers Européens installés sur la Petite-Côte. Elle se compose d'un bâtiment central, où logeaient les parents de Senghor, encadré de deux ailes secondaires autrefois réservées respectivement aux femmes et aux hommes de la concession. Dans le salon du bâtiment principal, les murs sont encore couverts de portraits des fils de Diogoye Basile Senghor, parmi lesquels le futur président-poète.
Le lion, symbole hérité du père de Senghor
Le nom même de la demeure renvoie à Diogoye Basile Senghor, le père du président-poète, dont le prénom sérère signifie « le Lion ». Selon le conservateur du musée, c'est ce nom qui aurait inspiré à Senghor le choix du lion comme figure centrale des armoiries du Sénégal, adoptées en 1965.
Une étoile née dans le salon familial
À l'intérieur de la maison, le plafond du salon familial porterait un motif en forme d'étoile dont la ressemblance avec l'étoile verte du drapeau sénégalais ne serait pas un hasard. La couleur verte, elle, rappellerait celle des vérandas de la maison, qui ornaient déjà le décor durant l'enfance de Senghor.
Le baobab, gardien centenaire
Dans la cour arrière se dresse un baobab majestueux, estimé à plus de 500 ans. Témoin silencieux de l'enfance du futur président (Léopold Sédar Senghor) , cet arbre emblématique est présenté comme une source d'inspiration des symboles de l'Etat. D'après les conservateurs, il existe un parallèle entre ce géant végétal et le baobab représenté sur les sceaux et cachets officiels de la république.
Un patrimoine en péril
Mais ce lieu chargé d'histoire est aujourd'hui dans un état de délabrement avancé, comme nous avons pu le constater sur place : toiture endommagée, murs décrépis, absence d'entretien depuis plusieurs années. Un constat qui contraste avec l'importance symbolique de ce lieu dans l'histoire du Sénégal. Alors que la maison continue d'attirer chercheurs, touristes et admirateurs de Senghor, la question de sa préservation devient de plus en plus urgente. Car au-delà d'une simple demeure familiale, Mbind Diogoye constitue un fragment vivant de la mémoire nationale.
Berceau présumé des symboles qui unissent aujourd'hui tous les Sénégalais : un peuple, un but, une foi, « Mbind Diogoye » pourrait pourtant disparaître si rien n'est fait. Un paradoxe que les autorités et les défenseurs du patrimoine sénégalais devront résoudre, avant que cette mémoire vivante ne s'efface définitivement.
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