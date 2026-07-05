[ Images] Mbind Diogoye : la maison qui aurait inspiré le lion et l’étoile du Sénégal en quête de sauvegarde

À Joal-Fadiouth, une modeste maison du quartier de Ndoubab abrite, selon son conservateur, l'un des secrets les mieux gardés des symboles nationaux sénégalais. Lors d'une récente visite des lieux, nous avons pu constater à quel point « Mbind Diogoye » littéralement « la maison du lion » en langue sérère, reste indissociable de la mémoire de Léopold Sédar Senghor, premier président de la République, qui y a vu le jour en 1906 et y a passé une partie de son enfance.

Une demeure née au XVIIIe siècle



Cette maison de style colonial aurait été bâtie dès 1775 par des commerçants portugais, parmi les premiers Européens installés sur la Petite-Côte. Elle se compose d'un bâtiment central, où logeaient les parents de Senghor, encadré de deux ailes secondaires autrefois réservées respectivement aux femmes et aux hommes de la concession. Dans le salon du bâtiment principal, les murs sont encore couverts de portraits des fils de Diogoye Basile Senghor, parmi lesquels le futur président-poète.





