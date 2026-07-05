Poutine et Trump ont discuté de la guerre en Ukraine par téléphone

Le président russe Vladimir Poutine s’est entretenu samedi par téléphone avec son homologue américain Donald Trump à l’occasion des 250 ans des États-Unis, a annoncé le Kremlin. Les deux dirigeants ont évoqué la situation en Ukraine avant le sommet de l’Otan à Ankara, a-t-il ajouté.

“Les présidents ont naturellement abordé la question d’un règlement en Ukraine, en prenant notamment en compte la participation prochaine de Donald Trump au sommet de l’Otan en Turquie, les 7 et 8 juillet”, a indiqué Iouri Ouchakov, le conseiller diplomatique du Kremlin, cité par l’agence de presse Ria Novosti. Vladimir Poutine a “brossé le tableau de la situation réelle sur le champ de bataille (en Ukraine), où les forces armées russes progressent avec assurance”, a affirmé le conseiller.



Le Kremlin a revendiqué vendredi la prise de la ville ukrainienne de Kostyantynivka, un bastion des forces de Kiev dans la région orientale de Donetsk dont la capture est l’objectif principal du Kremlin. Mais cette annonce a été fermement démentie par Kiev, qui a affirmé que ses troupes contrôlaient toujours cette cité et que les combats s’y poursuivaient.



Selon M. Ouchakov, lors de cet appel de près d’une heure et demie, les deux dirigeants ont également évoqué d’autres sujets internationaux, comme la situation en Iran et au Moyen-Orient.



“Mettre fin à cette guerre”

Plus tôt, samedi soir, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a également annoncé s’être entretenu par téléphone avec Donald Trump à l’occasion de l’anniversaire de la déclaration d’indépendance des États-Unis. “Le président Trump et moi-même avons évoqué la situation actuelle sur la ligne de front, ainsi que nos efforts diplomatiques. Il existe une réelle perspective de mettre fin à cette guerre et la détermination de l’Amérique est décisive”, a écrit M. Zelensky sur ses réseaux sociaux. “Nous avons convenu de poursuivre ces discussions lors du sommet de l’Otan à Ankara”, a-t-il poursuivi.



Des chefs d’État et délégations de 32 pays, dont Donald Trump, sont attendus à partir de mardi à Ankara pour ce sommet de l’Alliance atlantique.

