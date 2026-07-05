Nguinth : un agresseur nocturne viole une femme mariée devant ses enfants mineurs

Le Poste de Police de Nguinth, à Thiès, a procédé à l’interpellation de deux individus poursuivis pour vol de nuit avec escalade, menaces, viol, détention illégale d’armes blanches et recel.



L’affaire a été déclenchée le 23 juin 2026, après la plainte d’une mère de famille résidant au quartier Thiapong. Selon ses déclarations, un individu s’est introduit chez elle vers 3 heures du matin, alors qu’elle se trouvait seule avec ses enfants mineurs.



Une agression sous la menace d’une arme



D’après la victime, l’intrus, armé d’un couteau et d’une lampe torche, avait le visage dissimulé. Il l’aurait agressée sous la menace avant de l’éblouir avec sa lampe afin d’empêcher son identification. Avant de prendre la fuite, il a emporté son téléphone portable.



Les caméras de surveillance orientent l’enquête



L’exploitation des images de vidéosurveillance du voisinage a permis aux enquêteurs de remonter rapidement jusqu’au principal suspect, un vendeur de friperie domicilié à Nguinth.



Confronté à la victime lors d’une séance d’identification et aux éléments matériels recueillis, le mis en cause est passé aux aveux. Il a toutefois tenté de justifier son comportement en évoquant un supposé “maraboutage”.



Armes blanches et objets saisis



La perquisition menée dans sa chambre a permis de saisir plusieurs éléments importants :



• la lampe torche utilisée lors des faits ;

• les vêtements portés la nuit de l’agression ;

• trois couteaux ;

• deux coupe-coupe.



Le receleur également arrêté



Concernant le téléphone volé, le suspect a reconnu l’avoir revendu pour 13 000 FCFA au Marché Central de Thiès. L’acheteur a été interpellé à son tour pour recel, même s’il affirme ignorer l’origine frauduleuse de l’appareil.



Les deux individus ont été placés en garde à vue. L’enquête suit son cours.