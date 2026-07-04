Défense des terres d'Agnam : Farba Ngom réclame la libération des trois jeunes détenus

Lors de la marche organisée à Agnam contre les activités d'exploration minière d'Ama Afrique, le maire Farba Ngom a consacré une partie de son intervention au sort de trois jeunes actuellement détenus à la suite des tensions liées à cette affaire. Devant plusieurs centaines de manifestants, il a estimé que ces arrestations suscitent une vive incompréhension au sein de la population et a demandé leur remise en liberté.



S'adressant publiquement au ministre de la Justice, Farba Ngom a plaidé pour la libération des trois jeunes, estimant qu'ils ne devraient pas être emprisonnés pour avoir exprimé leurs revendications. Il a appelé à une réponse judiciaire qu'il juge plus apaisée, tout en invitant les habitants à poursuivre leur mobilisation dans le calme et le respect de la loi.