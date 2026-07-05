Retour des Lions : la délégation officielle attendue, ce mardi 7 juillet à Dakar

La délégation officielle de l’équipe nationale du Sénégal rentrera à Dakar le mardi 7 juillet 2026 à 9h15, a annoncé la Fédération sénégalaise de football (FSF) dans un communiqué.
Selon la FSF, le retour a été fixé après la validation du plan de vol de la délégation. Le voyage s’effectuera à bord d’un vol spécial affrété par le ministère de la Jeunesse et des Sports, avec un atterrissage prévu à l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) de Diass.
L’instance dirigeante du football sénégalais précise toutefois que les joueurs ainsi que certains membres du staff technique ont été autorisés à regagner leurs destinations respectives dès le lendemain de la rencontre.
La Fédération sénégalaise de football a, par ailleurs, exprimé sa reconnaissance aux autorités pour les dispositions prises en vue d’accélérer les formalités et d’assurer le retour de la délégation dans les meilleurs délais.
Selon la FSF, le retour a été fixé après la validation du plan de vol de la délégation. Le voyage s’effectuera à bord d’un vol spécial affrété par le ministère de la Jeunesse et des Sports, avec un atterrissage prévu à l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) de Diass.
L’instance dirigeante du football sénégalais précise toutefois que les joueurs ainsi que certains membres du staff technique ont été autorisés à regagner leurs destinations respectives dès le lendemain de la rencontre.
La Fédération sénégalaise de football a, par ailleurs, exprimé sa reconnaissance aux autorités pour les dispositions prises en vue d’accélérer les formalités et d’assurer le retour de la délégation dans les meilleurs délais.
Autres articles
-
Coopération Emirats Arabes Unis-Sénégal: : Le PR Bassirou Diomaye Faye a reçu le ministre d'État Emirati chargé des Affaires africaines
-
Affaire ASER: Le Président Bassirou Diomaye Faye félicite le journaliste Bachir Fofona pour son ouvrage « Aveux signés, datés et envoyés »
-
Naissance annoncée d’un parti présidentiel : Le mouvement MIMI 2024 salue une « initiative historique » du PR Bassirou Diomaye Faye
-
Baccalauréat 2026 au Lycée de Parcelles Assainies : 100 % de réussite en série S1 au jury 1454
-
France - Paraguay : Une sénatrice paraguayenne tient des propos racistes envers Mbappé, qui réplique sur X