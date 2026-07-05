Retour des Lions : la délégation officielle attendue, ce mardi 7 juillet à Dakar

La délégation officielle de l’équipe nationale du Sénégal rentrera à Dakar le mardi 7 juillet 2026 à 9h15, a annoncé la Fédération sénégalaise de football (FSF) dans un communiqué.



Selon la FSF, le retour a été fixé après la validation du plan de vol de la délégation. Le voyage s’effectuera à bord d’un vol spécial affrété par le ministère de la Jeunesse et des Sports, avec un atterrissage prévu à l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) de Diass.



L’instance dirigeante du football sénégalais précise toutefois que les joueurs ainsi que certains membres du staff technique ont été autorisés à regagner leurs destinations respectives dès le lendemain de la rencontre.



La Fédération sénégalaise de football a, par ailleurs, exprimé sa reconnaissance aux autorités pour les dispositions prises en vue d’accélérer les formalités et d’assurer le retour de la délégation dans les meilleurs délais.