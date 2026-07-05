Thiès / 5.000 vendeurs squattent les rues au marché central : l'Unacois appelle à la modernisation des marchés

Ce samedi 4 juillet 2026, l'Union Nationale des Commerçants et Industriels du Sénégal (Unacois), a tenu son assemblée générale à Thiès. À l'issue de cette rencontre, les membres de cette organisation ont plaidé pour la modernisation des 6 marchés existants dans la cité du rail. Ces derniers ont évoqué la promiscuité et l'insécurité qui sévissent dans les marchés à Thiès.



Selon, Moustapha Lô, le président national de l'Unacois, il est temps de procéder à la modernisation des marchés pour lutter drastiquement contre les incendies, mais également pour stopper la vente sur les trottoirs souvent légalisée par le biais d'autorisation d'occupation à titre précaire et révocable.



Monsieur Lô a souligné que pour juguler cette problématique, il va falloir réorganiser les marchés en insistant notamment sur la modernisation. Pour sa part Thierno Ciss, le président régional de l'Unacois, par ailleurs délégué régional du marché central de Thiès, a pour sa part informé que 5.000 vendeurs squattent les rues (trottoirs) au marché central de Thiès.



Et qu'il urge de venir à bout de cette situation en modernisant ce lieu de commerce. Thierno Ciss a indiqué que la modernisation des marchés pourrait pleinement contribuer à la création d’emplois au profit des jeunes qui gagnent leurs vies dans ce secteur. Sur la situation économique du pays, Moustapha Lô a déclaré que l’État doit davantage écouter les commerçants, car à chaque fois qu'on parle de réduction des prix, c'est l'Unacois qui est derrière.



"Nos conseils peuvent être très utiles pour décanter certaines situations notamment, en ce qui concerne l'écoulement de plusieurs milliers de tonnes de riz en souffrance dans la vallée", a-t-il conclu.