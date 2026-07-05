Médina Yoro Foula (Kolda) : « Nous remercions le Président de la République d’avoir déconstruit les préjugés sur notre département... » (Kabir Kane, ancien président des jeunes)

L’ancien président départemental des jeunes du département, Kabir Kane, salue l’initiative du président de la République Bassirou Diomaye Faye pour avoir restauré l’esprit de Médina Yoro Foulah. Il a en effet permis de « déconstruire » l’image « stéréotypée » ou « stigmatisante » portée sur le département. C’est une occasion selon Kabir Kane d’ouvrir une nouvelle ère pour le développement de Médina Yoro Foula.

À l’en croire, « le temps du silence est révolu. Et cette ombre ancestrale plane encore sur Médina Yoro Foulah, notamment ce mythe insidieux, ce dicton funeste qui murmure que cette terre serait le tombeau du « Ngour », une zone interdite à ceux qui aspirent à l'excellence. Cependant, ce mythe n’est pas une fatalité ni une prison mentale. D’ailleurs, depuis trop longtemps, ces mots ont servi de frein à l'ambition de nos enfants. » Dans la foulée, il précise : « ces préjugés ont insufflé la peur là où il devrait y avoir de l'audace, et la résignation là où il devrait y avoir la conquête. En tant qu'intellectuels et créateurs, nous avons le devoir sacré de déconstruire cette imposture. À chaque fois qu'un homme ou une femme a réussi, c'est par son talent et sa sueur, et non par le caprice des lieux. En déshabillant ce mythe de sa fausseté, le président aura révélé qu'il n'est qu'un outil de domestication sociale. Et l’essence même du pouvoir, le « Ngour » n’est pas une essence volatile qui s’évapore au contact d’un sol ; il est le résultat d’une volonté farouche. »

Dans cette lancée, il rappelle : « il faut apprendre à notre jeunesse que le destin n'est pas écrit par des superstitions, mais par des décisions. En ce sens, j’invite les artistes, acteurs culturels à utiliser leurs voix, leurs pinceaux, leurs mots et leurs rythmes pour réécrire le récit de Médina Yoro Foulah en faisant de ce territoire, non plus une terre de crainte, mais un sanctuaire de résilience et une terre de promesses… »