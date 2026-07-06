Centenaire de Cheikh Mohamed Gorgui Guèye « Sangabi » : la communauté Naby Allah célèbre son héritage spirituel


La Mosquée de la Divinité de Ouakam a accueilli, samedi, la célébration du centenaire de Cheikh Mohamed Gorgui Guèye, plus connu sous le nom de « Sangabi ». Organisée par l’Union musulmane éducative et culturelle Naby Allah, la cérémonie a été marquée par des hommages au guide religieux, des appels au retour aux valeurs islamiques et une distinction honorifique remise à l’actuel Khalife, Mohamed Nabi Guèye.

« Cette année, nous célébrons le centenaire de Cheikh Mohamed Gorgui Guèye, plus connu sous le nom de Sangabi. Il est considéré par ses fidèles comme le troisième Khalife de Dieu sur terre et il est également le bâtisseur de la Mosquée de la Divinité », a déclaré Cheikh Ahmed Tidiane Gueye, responsable de la communication de l’Union musulmane éducative et culturelle Naby Allah.

Il a rappelé que Cheikh Mohamed Gorgui Gueye est né le 19 juillet 1926 à Dakar. Selon lui, si la commémoration du centenaire s’est tenue le 4 juillet 2026, c’est en raison d’une correspondance avec le calendrier musulman. « Nous avons choisi cette date parce qu’elle correspond au 19e jour du mois de Mouharram », a-t-il expliqué.

Cheikh Ahmed Tidiane Guèye a également retracé le parcours du guide religieux. Il a indiqué que celui-ci avait reçu une formation coranique auprès de son père avant de poursuivre des études dans l’enseignement français, sanctionnées par un CAP en comptabilité. Comptable de profession, il a travaillé notamment au sein de l’entreprise Ogier avant d’être affecté en Casamance.

« En 1961, il a reçu une révélation divine lui demandant de mettre un terme à sa carrière professionnelle pour se consacrer à l’adoration de Dieu. Deux ans plus tard, il s’est installé définitivement à Ouakam, où il a passé quatorze années dans la prière et le recueillement », a expliqué le responsable de la communication.

Selon lui, le 6 mars 1977, Cheikh Mohamed Gorgui Guèye a annoncé publiquement avoir reçu la mission de réconcilier les hommes avec leur Seigneur. « Son message était centré sur la droiture, la foi et le respect des prescriptions divines. Il invitait les croyants à mener une vie conforme aux enseignements de l’islam », a-t-il ajouté.

À l’occasion de cette célébration, les responsables de Naby Allah ont également lancé un appel à la jeunesse sénégalaise et africaine. « Nous vivons dans un monde où les valeurs morales et spirituelles se perdent progressivement. Notre appel est un appel à la raison, au retour aux valeurs islamiques et aux enseignements du Prophète Mohammed (PSL). Les plaisirs éphémères de ce monde ne conduisent qu’à la perte. Il est encore temps de se réconcilier avec Dieu, et cela passe par la droiture », a insisté Cheikh Ahmed Tidiane Guèye.

La cérémonie a également été marquée par la décoration symbolique de l’actuel Khalife, Mohamed Nabi Guèye, fils aîné de Cheikh Mohamed Gorgui Guèye. Les organisateurs ont expliqué que cette distinction, remise dans le cadre du centenaire, vise à saluer la continuité de la mission spirituelle initiée par « Sangabi ».

« Mohamed Nabi Guèye a accompagné son père tout au long de sa mission. Avant son rappel à Dieu, Sangabi l’avait désigné pour poursuivre son œuvre spirituelle. Cette distinction est une manière de reconnaître son engagement et la continuité de cette mission », a conclu Cheikh Ahmed Tidiane Guèye.
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Lundi 6 Juillet 2026
Idy Sow



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