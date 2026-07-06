Audience avec le président de la République: les Maires de la Coalition Diomaye Président dénoncent une tentative de manipulation de l'opinion...

Dans un communiqué rendu public, les maires de la coalition Diomaye Président ont déclaré avoir " pris connaissance avec étonnement des déclarations de certains responsables de l'Alliance pour la République (APR) visant à remettre en cause l'engagement des maires ayant participé à l'audience accordée par Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Faye, Président de la République".



" Nous rejetons avec la plus grande fermeté ces accusations sans fondement. Elles ne peuvent masquer la réalité politique qui s'est exprimée lors de cette rencontre historique. Les maires présents ont participé librement, en toute responsabilité et en parfaite connaissance de leur engagement. Personne n'a été enrôlé contre son gré. Les élus locaux sont des responsables politiques majeurs, investis par leurs populations, et leur liberté de choix mérite le respect", a déclaré Samba Sall, chargé de la communication de la Coordination des Élus de la Coalition Diomaye Président, par ailleurs maire de Dabaly.



Selon eux, " cette audience restera gravée dans les mémoires. Pendant plusieurs heures, le Président de la République a échangé directement avec les maires dans un climat de confiance, d'écoute et de respect mutuel. Au terme de cette rencontre, il a pris le temps de saluer et de parler personnellement à chaque maire afin d'échanger individuellement avec lui. Ce geste de considération exceptionnelle a profondément marqué les élus présents. À cette occasion, de nombreux maires ont réaffirmé leur volonté d'accompagner le Président de la République dans la mise en œuvre de son projet pour le Sénégal et de poursuivre cet engagement dans la durée, ont-ils fait savoir.



Les exécutifs territoriaux ont mis en garde contre toute tentative de déstabilisation. " Nous rappelons également que de nombreux maires étaient présents à la rencontre des élus organisée le 2 juillet au CICAD. L'audience du 3 juillet avec Son Excellence le Président de la République concernait les maires de la Coalition Diomaye Président ayant répondu à cette invitation. Par ailleurs, plusieurs maires qui soutiennent le Président de la République n'ont pu être présents en raison de contraintes liées à leurs responsabilités ou à d'autres obligations. Leur absence ne saurait être interprétée comme un manque d'engagement. Les tentatives de sabotage, de désinformation ou de remise en cause de l'engagement des élus ne changeront en rien cette dynamique. Les populations jugeront sur les actes, les réalisations et la sincérité des engagements. Nous disons à Monsieur Abdou Mbow que le débat politique mérite mieux que des insinuations remettant en cause la liberté de choix des maires. Nous l'invitons à concentrer son énergie sur son propre projet politique et sur la confiance des électeurs de sa circonscription".



In fine, ils ont invité " les responsables de l'APR à respecter le libre choix des élus locaux. Les maires appartiennent d'abord aux populations qui les ont élus et demeurent libres de leurs engagements politiques".