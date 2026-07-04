Marche pacifique à Agnam : Farba Ngom insiste sur le caractère citoyen d'une mobilisation réussie.

Le maire d'Agnam a tenu à dissiper toute interprétation politique de la marche organisée contre les opérations d'exploration minière d'Ama Afrique. Devant les manifestants, il a insisté sur le fait que cette initiative émanait de l'Association des chefs de village et non d'un parti politique. Selon lui, sa présence répond uniquement à son devoir de représenter et d'accompagner les populations de sa commune.
Farba Ngom a souligné que des citoyens de sensibilités politiques diverses avaient participé à la manifestation, mettant de côté leurs appartenances partisanes pour défendre, selon lui, un intérêt commun. Il a également salué le caractère pacifique de la mobilisation et appelé les participants à rentrer dans le calme, estimant que la poursuite du combat devait désormais se faire dans le respect des institutions et des voies légales.
Farba Ngom a souligné que des citoyens de sensibilités politiques diverses avaient participé à la manifestation, mettant de côté leurs appartenances partisanes pour défendre, selon lui, un intérêt commun. Il a également salué le caractère pacifique de la mobilisation et appelé les participants à rentrer dans le calme, estimant que la poursuite du combat devait désormais se faire dans le respect des institutions et des voies légales.
Autres articles
-
Guinée: les familles réclament toujours la vérité après la disparition de Foniké Menguè et Mamadou Billo Bah
-
Défense des terres d'Agnam : Farba Ngom réclame la libération des trois jeunes détenus
-
"Le journaliste et l’homme politique: c'est une double casquette", affirme le journaliste Mamadou Ibra Kane
-
Guerre des cartes de membres au Pastef : Aldiouma Sow parle de « manœuvre de communication » et lance un appel à ses « camarades »
-
Parrainage : Plan International Sénégal plaide pour un engagement renforcé en faveur des enfants