Marche pacifique à Agnam : Farba Ngom insiste sur le caractère citoyen d'une mobilisation réussie.


Le maire d'Agnam a tenu à dissiper toute interprétation politique de la marche organisée contre les opérations d'exploration minière d'Ama Afrique. Devant les manifestants, il a insisté sur le fait que cette initiative émanait de l'Association des chefs de village et non d'un parti politique. Selon lui, sa présence répond uniquement à son devoir de représenter et d'accompagner les populations de sa commune.
 
Farba Ngom a souligné que des citoyens de sensibilités politiques diverses avaient participé à la manifestation, mettant de côté leurs appartenances partisanes pour défendre, selon lui, un intérêt commun. Il a également salué le caractère pacifique de la mobilisation et appelé les participants à rentrer dans le calme, estimant que la poursuite du combat devait désormais se faire dans le respect des institutions et des voies légales.
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Samedi 4 Juillet 2026
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