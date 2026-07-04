Marche pacifique à Agnam : Farba Ngom insiste sur le caractère citoyen d'une mobilisation réussie.

Le maire d'Agnam a tenu à dissiper toute interprétation politique de la marche organisée contre les opérations d'exploration minière d'Ama Afrique. Devant les manifestants, il a insisté sur le fait que cette initiative émanait de l'Association des chefs de village et non d'un parti politique. Selon lui, sa présence répond uniquement à son devoir de représenter et d'accompagner les populations de sa commune.



Farba Ngom a souligné que des citoyens de sensibilités politiques diverses avaient participé à la manifestation, mettant de côté leurs appartenances partisanes pour défendre, selon lui, un intérêt commun. Il a également salué le caractère pacifique de la mobilisation et appelé les participants à rentrer dans le calme, estimant que la poursuite du combat devait désormais se faire dans le respect des institutions et des voies légales.