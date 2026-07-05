Réformes constitutionnelles : Mamadou Ibra Kane plaide pour un référendum et appelle à ne pas négliger les urgences économiques

Le journaliste et homme politique Mamadou Ibra Kane, par ailleurs leader du mouvement " Demain, c'est Maintenant", s'est exprimé sur la situation politique au Sénégal, marquée par l'annonce d'un référendum sur des réformes constitutionnelles envisagées par le président Bassirou Diomaye Faye.



Interrogé à Genève, il s'est déclaré favorable au recours au référendum, estimant qu'une révision de la Constitution doit impérativement s'appuyer sur une large concertation nationale.



« Je suis totalement pour un référendum, mais à condition qu'il soit précédé d'un véritable dialogue et d'une discussion inclusive. La Constitution que l'on veut réformer est celle de 2001. Son adoption, sous le président Abdoulaye Wade, avait fait l'objet d'un large partage et avait été soumise à référendum. Il faut donc redonner la parole au peuple », a-t-il déclaré.



Mamadou Ibra Kane dit ne pas comprendre la position de la majorité au pouvoir.



« Je suis étonné que le pouvoir, en particulier la majorité Pastef, qui a toujours défendu la souveraineté populaire et soutenu que le peuple devait rester le maître du jeu, semble aujourd'hui réticent à lui redonner directement la parole. J'y vois une contradiction flagrante », a-t-il soutenu.



Tout en réaffirmant son attachement à la voie référendaire, le leader de " Demain, c'est Maintenant " estime que les priorités du pays demeurent avant tout économiques.



« Il faut aller vers un référendum, mais sans oublier les urgences du moment. Ces urgences sont d'abord économiques et financières. Les notes du Sénégal sont dégradées de jour en jour. Nous n'avons toujours pas de programme avec le Fonds monétaire international (FMI). Ce n'est pas parce que nous considérons que le FMI est la solution à tous nos problèmes, mais parvenir à un accord permettrait de rassurer les partenaires du Sénégal, d'attirer davantage d'investisseurs et d'apporter des réponses concrètes aux préoccupations des populations », a-t-il conclu.

