Saint-Louis : La coalition Diomaye en ordre de bataille, la coordination départementale approuve la création d’un parti.


Saint-Louis : La coalition Diomaye en ordre de bataille, la coordination départementale approuve la création d’un parti.
 La coordination départementale de la coalition présidentielle a tenu ce samedi une assemblée générale d’information à Saint-Louis. Au menu : l’actualité politique nationale et la structuration de la majorité.

Face à la presse, le coordinateur départemental Cheikh Gueye a pris position sur plusieurs sujets. Il a vivement critiqué le président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko.

Selon lui, depuis son éviction de la Primature, le leader de PASTEF s’est lancé dans “une entreprise de déstabilisation du régime” du président Bassirou Diomaye Diakhaté Faye. M. Gueye cite en exemple la proposition de révision de la Constitution, qu’il qualifie de “peine perdue” non sans demander la tenue d'un référendum à cet effet.

Le coordinateur a aussi réaffirmé le soutien sans faille de la coalition au chef de l’État.
“Nous ne laisserons pas faire. Nous sommes plus que jamais engagés aux côtés de son excellence le président Bassirou Diomaye Diakhaté Faye pour le défendre et l’accompagner dans sa mission de redressement pour un Sénégal souverain et prospère”, a-t-il déclaré.

La rencontre a également été l’occasion pour la coordination départementale d’approuver la création d’un parti politique au sein de la coalition Diomay. L’objectif : renforcer la mobilisation des militants à la base et préparer les prochaines échéances électorales.
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Dimanche 5 Juillet 2026
Cheikh Ba (Saint-Louis)



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