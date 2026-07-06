Trump rencontrera Zelensky et al-Charaa en marge du sommet de l’Otan

“Mercredi après-midi, le président Trump participera à des entretiens bilatéraux avec le président ukrainien Zelensky et le président syrien, M. al-Charaa”, a déclaré Anna Kelly, porte-parole adjointe de la Maison Blanche, lors d’une conférence téléphonique avec des journalistes.
“Le président va le rencontrer évidemment dans le but de discuter de la manière dont nous pouvons mettre fin à la guerre. C’est pour lui une priorité de longue date”, a souligné un haut responsable américain au sujet des entretiens entre MM. Trump et Zelensky. Le président américain discutera ensuite avec le président russe Vladimir Poutine, a ajouté ce haut responsable sous le couvert de l’anonymat. MM. Poutine et Zelensky se sont tous deux entretenus avec Donald Trump samedi par téléphone à l’occasion des 250 ans des États-Unis.
Refus de Damas d’attaquer le Hezbollah
Quant au président syrien, reçu à la Maison-Blanche en novembre, il a démenti en juin vouloir intervenir militairement au Liban contre le Hezbollah chiite pro-iranien, en conflit avec Israël, comme l’avait suggéré Donald Trump.
“Nous recherchons des canaux économiques entre le Liban et la Syrie et non des canaux militaires”, avait affirmé Ahmad al-Charaa. Le protocole d’accord signé le 17 juin entre les États-Unis et l’Iran a permis l’entrée en vigueur d’un fragile cessez-le-feu au Liban à partir du 21 juin, avant la signature le 26 juin d’un accord-cadre entre le Liban et Israël en vue d’une “paix durable”.
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