Guerre des cartes de membres au Pastef : Aldiouma Sow parle de « manœuvre de communication » et lance un appel à ses « camarades »

Aldiouma Sow, secrétaire général adjoint chargé des élections de la coalition Diomaye Président, a publié sur les réseaux sociaux une déclaration dans laquelle il accuse la direction actuelle du Pastef, issue selon lui du congrès du 6 juin dernier, de recourir à une nouvelle stratégie pour écouler ses cartes de membres. D’après ses affirmations, après l’échec commercial des bracelets du parti, cette direction chercherait désormais à solliciter des directeurs généraux encore en poste, disposant de moyens financiers, pour qu’ils rachètent en bloc le stock restant de cartes. Une manœuvre qu’il qualifie de double piège : entraîner ces cadres dans ce qu’il appelle un « suicide politique » déjà scellé, et alimenter une future campagne de communication autour d’un nombre record de ventes.







Dans cette déclaration adressée aux « vrais patriotes », Aldiouma Sow en appelle aux militants qu’il présente comme fidèles au « Pastef originel » et à ses valeurs fondatrices travail, éthique, fraternité, panafricanisme et souveraineté ainsi qu’à ceux qui occupent encore des fonctions dans l’administration publique et à l’Assemblée nationale. Il les exhorte à ne pas se laisser embarquer dans ce qu’il décrit comme une dérive à la trajectoire « messianique et totalitaire », qu’il juge sans avenir au Sénégal.







Il invite les militants à rejoindre la nouvelle formation politique portée par le chef de l’État, présentée comme le cadre « patriotique, républicain et démocratique » le plus sûr pour porter les idéaux de justice sociale, de cohésion nationale et de souveraineté. La déclaration se conclut par un appel à l’union des « vrais patriotes » autour de ce qu’il nomme le Projet.

