Congrès extraordinaire à Rufisque : le Parti Awalé apporte son soutien à la création d'un grand parti présidentiel

Réunie en Congrès extraordinaire ce dimanche 5 juillet 2026 à Rufisque, la Délégation politique nationale du Parti Awalé du ministre de l'Energie, Dr Abdourahmane Diouf a adopté, à l'unanimité, une résolution apportant son « soutien sans réserve » à l'initiative de création d'un grand parti présidentiel placé sous la direction du président de la République, Bassirou Diomaye Faye.



Dans la résolution rendue publique à l'issue des travaux, le Parti Awalé affirme que cette nouvelle dynamique politique constitue un cadre « plus large et plus inclusif » pour accélérer la mise en œuvre du projet de souveraineté, de justice sociale et de prospérité partagée porté par le chef de l'État.



Selon la formation politique, cette orientation s'inscrit dans la continuité de sa vocation première, qui est de contribuer durablement à l'amélioration des conditions de vie des populations sénégalaises, tout en privilégiant l'intérêt général au-delà des considérations partisanes.



Le Congrès a également réaffirmé que le parti politique n'est qu'un instrument au service d'un idéal et non une finalité en soi. À ce titre, le Parti Awalé se dit prêt à prendre toute sa place dans cette nouvelle dynamique d'unité organique, qu'il considère comme plus représentative de la diversité des forces politiques, sociales et citoyennes engagées autour du projet présidentiel.



La Délégation politique nationale estime que le relais doit désormais être assuré par ce cadre fédérateur, appelé à renforcer les capacités de mobilisation et d'action en faveur de la transformation nationale.



Enfin, le Parti Awalé invite l'ensemble de ses militantes, militants, responsables et sympathisants, aussi bien au Sénégal que dans la diaspora, à accompagner cette nouvelle étape « avec responsabilité, discipline et esprit de rassemblement », en vue de consolider une majorité présidentielle forte et mobilisée.

