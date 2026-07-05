Le guide suprême iranien absent aux funérailles de son père

Après plusieurs violations mutuelles du cessez-le-feu signé il y a quelques semaines, la situation est revenue au calme dans le Golfe. L’Iran et les États-Unis tentent toujours de trouver une issue définitive au conflit malgré des divergences sérieuses, notamment sur la question du détroit d’Ormuz, avec l’aide du Pakistan et du Qatar, pays médiateurs.

À Téhéran, grande prière pour les funérailles de Khamenei, sans son fils Mojtaba

La plupart des hauts responsables iraniens ont assisté dimanche à Téhéran à une grande prière d'hommage à l'ayatollah Ali Khamenei, au deuxième jour d'obsèques nationales, sauf son fils Mojtaba, invisible en public depuis qu'il lui a succédé à la fonction de guide suprême.



La prière a duré une dizaine de minutes et a été dirigée par Ja'far Sobhani, un ayatollah de 97 ans qui enseigne dans la ville sainte de Qom. Aux premiers rangs devant le cercueil, aux côtés des milliers de fidèles continuant à affluer dans l'immense complexe de la Grande Mosalla, se trouvaient notamment le président Massoud Pezeshkian, l'influent Mohammad Bagher Ghalibaf, président du Parlement et chef de l'équipe de négociation, ou encore le général Esmaïl Qaani, responsable de la Force Qods, la branche des opérations extérieures des Gardiens de la Révolution. Le chef des Gardiens Ahmad Vahidi, discret depuis le début de la guerre avec les États-Unis et Israël le 28 février, est arrivé au milieu d'une foule se pressant pour le saluer.





Le Premier ministre pakistanais et un ministre afghan présents aux funérailles d'Ali Khamenei

Le Premier ministre du Pakistan, pays médiateur des pourparlers entre l'Iran et les Etats-Unis, s'est rendu vendredi devant la dépouille d'Ali Khamenei pour rendre hommage à l'ancien guide suprême, selon des images de la télévision d'Etat. Shebaz Sharif, accompagné du chef de l'armée pakistanaise Asim Munir, s'est avancé devant le cercueil de l'ayatollah, au son d'une marche militaire.

