Le guide suprême iranien absent aux funérailles de son père

À Téhéran, grande prière pour les funérailles de Khamenei, sans son fils Mojtaba
La plupart des hauts responsables iraniens ont assisté dimanche à Téhéran à une grande prière d'hommage à l'ayatollah Ali Khamenei, au deuxième jour d'obsèques nationales, sauf son fils Mojtaba, invisible en public depuis qu'il lui a succédé à la fonction de guide suprême.
La prière a duré une dizaine de minutes et a été dirigée par Ja'far Sobhani, un ayatollah de 97 ans qui enseigne dans la ville sainte de Qom. Aux premiers rangs devant le cercueil, aux côtés des milliers de fidèles continuant à affluer dans l'immense complexe de la Grande Mosalla, se trouvaient notamment le président Massoud Pezeshkian, l'influent Mohammad Bagher Ghalibaf, président du Parlement et chef de l'équipe de négociation, ou encore le général Esmaïl Qaani, responsable de la Force Qods, la branche des opérations extérieures des Gardiens de la Révolution. Le chef des Gardiens Ahmad Vahidi, discret depuis le début de la guerre avec les États-Unis et Israël le 28 février, est arrivé au milieu d'une foule se pressant pour le saluer.
Le Premier ministre pakistanais et un ministre afghan présents aux funérailles d'Ali Khamenei
Le Premier ministre du Pakistan, pays médiateur des pourparlers entre l'Iran et les Etats-Unis, s'est rendu vendredi devant la dépouille d'Ali Khamenei pour rendre hommage à l'ancien guide suprême, selon des images de la télévision d'Etat. Shebaz Sharif, accompagné du chef de l'armée pakistanaise Asim Munir, s'est avancé devant le cercueil de l'ayatollah, au son d'une marche militaire.
Le ministre taliban des Affaires étrangères d'Afghanistan, Amir Khan Muttaqi, s'est lui aussi recueilli vendredi devant la dépouille du guide suprême en compagnie d'une délégation, selon des images de la télévision d'État. Cet hommage a suivi celui, quelques heures plus tôt, du chef du principal groupe d'opposition aux autorités talibanes, Ahmad Massoud, fils du légendaire commandant Massoud soutenu par l'Iran dans les années 1990, et mort juste avant le 11-Septembre.
Le président libanais, Joseph Aoun, a affirmé jeudi que les négociations que le pays mène avec Israël ne constituaient pas une trahison, comme l'accuse le Hezbollah, et assuré qu'il ne cèderait "pas un seul pouce de territoire du Liban", selon la présidence.
Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a déclaré mercredi que l'armée israélienne resterait "pour une durée indéterminée" dans ce qu'elle qualifie de "zones de sécurité" établies au Liban, en Syrie et dans la bande de Gaza.
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